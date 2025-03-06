快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

預防更勝治療！ 營養師「黃金護腎守則」：當心提早壽終正寢

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏發佈影片提醒，腎臟病預防勝於治療。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏發佈影片提醒，腎臟病預防勝於治療。 示意圖／ingimage

腎臟的功能對人體非常重要，營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁發布貼文提醒，每個人都想健康過完一生，但腎就像車子一樣，如果不好好愛惜照顧很快就要進場維修！

如果身體已經出現警訊卻置之不理，可能會導致提早壽終正寢！對此，高敏敏附上預防腎臟病五口訣

‧五控制

體重：肥胖容易增加慢性腎臟病、糖尿病、高血壓的風險 ，因此控制體重很重要。

蛋白質：如果腎臟本身功能不佳，過量的蛋白質容易造成身體負擔 。

鉀離子：腎功能不好的人，無法正常代謝鉀離子 ，更應控制。

血糖：血糖過高容易造成腎功能衰退、病變 。

血壓：高血壓會使蛋白尿增加，導致腎臟小血管收縮、硬化。

‧四不要

抽菸：香菸中的尼古丁容易使血管硬化、腎絲球受損。

亂吃藥：隨意服用藥物會使腎臟負擔增加，尤其是不規律服藥或是食用成分不明的藥。

熬夜：長期熬夜將使肝臟代謝功能降低，導致毒素累積體內。

憋尿：憋尿容易造成膀胱發炎進而讓細菌感染到腎臟。

‧三進食

多吃蔬果：天然植化素具有抗發炎、減少慢性腎臟病的機率。

補充水分：每天補充至少2000c.c.的水讓腎臟正常排毒。

定時定量：飲食切勿過量，避免暴飲暴食增加腎臟的負擔。

‧二減少

調味料：鹽巴、味精等等調味料鈉含量高，過量易使腎臟負擔大。

勞累：避免過度熬夜、工作，長期高壓、勞累會增加腎臟發炎機率。

‧一沒有

肥胖：杜絕鮪魚肚、啤酒肚、大肚腩，肥胖容易導致腎臟受損也會增加三高、糖尿病、高血脂等等疾病。

高敏敏特別提醒。腎臟病初期不易察覺，因此預防更勝於治療，千萬不可以輕忽腎臟病！

營養師 腎臟病

延伸閱讀

年輕人心悸臉潮紅…小心隱性高血壓上身！醫建議用4招自我檢測

微波加熱和光照會破壞牛奶維生素！營養師教如何保存珍貴B群成分

菠菜可以吃生的嗎？營養師建議煮過再吃！加「2調味料」更增營養吸收

同樣都是碳水化合物…為何麵比飯容易發胖？營養師教吃麵不增肥秘訣

相關新聞

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應了

有網友發現明年1月1日元旦為星期四，無法彈性放假，引發兩派網友熱。行政院今（6）日指出，針對彈性放假的規劃，各界每年都有...

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

近日曝光一款病童用吊點滴專用自行車，讓病童在吊點滴時還能騎自行車、「苦中作樂」地享受自由活動的感覺。該文自截稿為止有將近3萬名網友按讚或愛心符號，認為此舉值得台灣也來推廣至各大醫院，但卻有許多網友點出目前台灣的醫護職場環境和住院實景情況，恐怕無法適用這款移動式吊點滴專用自行車。

不是去交友、比慘！醫師曝14住院NG事項 直呼2行為像八點檔

ICU醫師陳志金在曝光「看診十不」、「探病十不」後，今(6)天上午又於臉書粉專PO出「住院十四不」，其中提到醫師及護理師在病房內經常受到患者及家屬不必要的探問，讓人有所共鳴；有網友還認為，看到第12及13項時覺得心有戚戚焉，似乎發現醫師曝光的這類病房對話，經常被搬上電視劇演出。

日本名醫「睡覺減肥法」爆紅 營養師曝733口訣：躺著也能瘦

過年囤積了不少熱量，明明說要減肥，卻仍然懶得動？別擔心，營養師高敏敏日前在臉書粉專分享日本爆紅的「睡覺減肥法」，只需注意「733秘訣」，便能輕鬆打造易瘦體質。

生理期血崩百日 她靠這手術擺脫經痛保住子宮

44歲林女5年前連續100多天異常大量出血，因劇烈經痛就醫確診為子宮腺肌症，但吃賀爾蒙藥物竟大腹便便如懷孕3個月、經常頭...

事後避孕藥轉類仍無共識 食藥署：持續蒐集意見

事後避孕藥目前需要醫師處方才能購買，是否可轉為指示藥，爭論已久，衛福部今天開會討論，會議由署長姜至剛主持。據了解，會議仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。