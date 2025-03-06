預防更勝治療！ 營養師「黃金護腎守則」：當心提早壽終正寢

腎臟的功能對人體非常重要，營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁發布貼文提醒，每個人都想健康過完一生，但腎就像車子一樣，如果不好好愛惜照顧很快就要進場維修！

如果身體已經出現警訊卻置之不理，可能會導致提早壽終正寢！對此，高敏敏附上預防腎臟病五口訣：

‧五控制

體重：肥胖容易增加慢性腎臟病、糖尿病、高血壓的風險 ，因此控制體重很重要。 蛋白質：如果腎臟本身功能不佳，過量的蛋白質容易造成身體負擔 。 鉀離子：腎功能不好的人，無法正常代謝鉀離子 ，更應控制。 血糖：血糖過高容易造成腎功能衰退、病變 。 血壓：高血壓會使蛋白尿增加，導致腎臟小血管收縮、硬化。

‧四不要

抽菸：香菸中的尼古丁容易使血管硬化、腎絲球受損。 亂吃藥：隨意服用藥物會使腎臟負擔增加，尤其是不規律服藥或是食用成分不明的藥。 熬夜：長期熬夜將使肝臟代謝功能降低，導致毒素累積體內。 憋尿：憋尿容易造成膀胱發炎進而讓細菌感染到腎臟。

‧三進食

多吃蔬果：天然植化素具有抗發炎、減少慢性腎臟病的機率。 補充水分：每天補充至少2000c.c.的水讓腎臟正常排毒。 定時定量：飲食切勿過量，避免暴飲暴食增加腎臟的負擔。

‧二減少

調味料：鹽巴、味精等等調味料鈉含量高，過量易使腎臟負擔大。 勞累：避免過度熬夜、工作，長期高壓、勞累會增加腎臟發炎機率。

‧一沒有

肥胖：杜絕鮪魚肚、啤酒肚、大肚腩，肥胖容易導致腎臟受損也會增加三高、糖尿病、高血脂等等疾病。

高敏敏特別提醒。腎臟病初期不易察覺，因此預防更勝於治療，千萬不可以輕忽腎臟病！