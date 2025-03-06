黃豆顧血糖還護肝 營養師推豆漿4種喝法：營養均衡提升免疫力

許多人吃早餐都會搭配一杯豆漿，不僅天然、營養，還富含優質的植物性蛋白。營養師陳冠蓉提到，黃豆包含大豆異黃酮、膳食纖維，除了能保護肝臟、調節血糖，也可搭配不同的食物改變喝法，增強免疫力。

營養師陳冠蓉日前在臉書粉專發文，表示「黃豆」屬於優質蛋白質，其中的大豆異黃酮、膳食纖維除了對保護肝臟有幫助，還能調節血糖，帶來持久的飽足感；且黃豆中的卵磷脂，也是大腦內的重要成分，適合讓忙碌疲憊上班族修復腦神經，提升大腦靈活度。

陳冠蓉也分享，平時她習慣將黃豆浸泡、蒸熟後，放入冷凍保存，一次備好兩週的冷凍熟黃豆，便能夠天天享有美味豆漿。

另外，若搭配4種不同的食物，不僅能讓豆漿增添風味，同時也能攝取到更多營養。

1.黃豆＋全穀雜糧

糙米中豐富的甲硫胺酸，能補充膳食纖維、維生素B群，有助於腸道健康。

2.黃豆＋堅果

加入杏仁果、核桃或腰果，能補充好油脂和維生素E，提供抗氧化、護腦的營養。

3.黃豆＋紫薯或南瓜

搭配蒸熟的地瓜、紫薯或南瓜，能增添自然甜味，同時補充膳食纖維、好澱粉與植化素，幫助腸道蠕動、提升免疫力。

4.黃豆＋水果

加入香蕉或蘋果，營養均衡，能補足植化素與維生素，適合不愛吃水果的孩童飲用。