快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

聽新聞
0:00 / 0:00

黃豆顧血糖還護肝 營養師推豆漿4種喝法：營養均衡提升免疫力

聯合新聞網／ 綜合報導
黃豆中的大豆異黃酮及膳食纖維，能夠保護肝臟、調節血糖。示意圖／ingimage
黃豆中的大豆異黃酮及膳食纖維，能夠保護肝臟、調節血糖。示意圖／ingimage

許多人吃早餐都會搭配一杯豆漿，不僅天然、營養，還富含優質的植物性蛋白。營養師陳冠蓉提到，黃豆包含大豆異黃酮、膳食纖維，除了能保護肝臟、調節血糖，也可搭配不同的食物改變喝法，增強免疫力。

營養師陳冠蓉日前在臉書粉專發文，表示「黃豆」屬於優質蛋白質，其中的大豆異黃酮、膳食纖維除了對保護肝臟有幫助，還能調節血糖，帶來持久的飽足感；且黃豆中的卵磷脂，也是大腦內的重要成分，適合讓忙碌疲憊上班族修復腦神經，提升大腦靈活度。

陳冠蓉也分享，平時她習慣將黃豆浸泡、蒸熟後，放入冷凍保存，一次備好兩週的冷凍熟黃豆，便能夠天天享有美味豆漿。

另外，若搭配4種不同的食物，不僅能讓豆漿增添風味，同時也能攝取到更多營養。

1.黃豆＋全穀雜糧

糙米中豐富的甲硫胺酸，能補充膳食纖維、維生素B群，有助於腸道健康。

2.黃豆＋堅果

加入杏仁果、核桃或腰果，能補充好油脂和維生素E，提供抗氧化、護腦的營養。

3.黃豆＋紫薯或南瓜

搭配蒸熟的地瓜、紫薯或南瓜，能增添自然甜味，同時補充膳食纖維、好澱粉與植化素，幫助腸道蠕動、提升免疫力。

4.黃豆＋水果

加入香蕉或蘋果，營養均衡，能補足植化素與維生素，適合不愛吃水果的孩童飲用。

營養師 豆漿 黃豆

延伸閱讀

微波加熱和光照會破壞牛奶維生素！營養師教如何保存珍貴B群成分

方大同因病離世！中醫營養師曝除操勞過度 恐與1飲食有關連

喝豆漿減肥輕鬆瘦下3公斤！何時喝、喝多少是關鍵 三餐也要正常吃

若用飲料來形容ETF？倆男：0050礦泉水、00878豆漿、00919竟是珍珠奶茶！

相關新聞

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應了

有網友發現明年1月1日元旦為星期四，無法彈性放假，引發兩派網友熱。行政院今（6）日指出，針對彈性放假的規劃，各界每年都有...

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

近日曝光一款病童用吊點滴專用自行車，讓病童在吊點滴時還能騎自行車、「苦中作樂」地享受自由活動的感覺。該文自截稿為止有將近3萬名網友按讚或愛心符號，認為此舉值得台灣也來推廣至各大醫院，但卻有許多網友點出目前台灣的醫護職場環境和住院實景情況，恐怕無法適用這款移動式吊點滴專用自行車。

不是去交友、比慘！醫師曝14住院NG事項 直呼2行為像八點檔

ICU醫師陳志金在曝光「看診十不」、「探病十不」後，今(6)天上午又於臉書粉專PO出「住院十四不」，其中提到醫師及護理師在病房內經常受到患者及家屬不必要的探問，讓人有所共鳴；有網友還認為，看到第12及13項時覺得心有戚戚焉，似乎發現醫師曝光的這類病房對話，經常被搬上電視劇演出。

日本名醫「睡覺減肥法」爆紅 營養師曝733口訣：躺著也能瘦

過年囤積了不少熱量，明明說要減肥，卻仍然懶得動？別擔心，營養師高敏敏日前在臉書粉專分享日本爆紅的「睡覺減肥法」，只需注意「733秘訣」，便能輕鬆打造易瘦體質。

生理期血崩百日 她靠這手術擺脫經痛保住子宮

44歲林女5年前連續100多天異常大量出血，因劇烈經痛就醫確診為子宮腺肌症，但吃賀爾蒙藥物竟大腹便便如懷孕3個月、經常頭...

事後避孕藥轉類仍無共識 食藥署：持續蒐集意見

事後避孕藥目前需要醫師處方才能購買，是否可轉為指示藥，爭論已久，衛福部今天開會討論，會議由署長姜至剛主持。據了解，會議仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。