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裕順668號外籍船員遭長期欠薪 監委申請自動調查

中央社／ 台北6日電

監委紀惠容今天說，台灣裕順668號漁船12名外籍船員，因船東破產而長期積欠薪資，並滯留台灣，生活條件欠佳，但農業部漁業署未積極保障漁工權益，因此已申請自動調查。

監委紀惠容透過新聞稿表示，據訴，台灣裕順668號漁船12名外籍船員，因船東破產且長期積欠薪資，滯留於台灣，由仲介安置於高雄民宅，但缺乏充足飲食，且房屋一度遭斷水斷電，生活條件欠佳。農業部漁業署未採取積極作為來保障漁工權益，因此已申請自動調查。

紀惠容說，本案疑涉違反勞力剝削樣態的人口販運，究竟漁工權益是否受損、農業部及漁業署是否有積極介入處理或主動安置漁工、提供良好食宿並協助追討欠薪、處理過程是否有涉有怠失等，都有深入瞭解必要。

漁業署 農業部

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