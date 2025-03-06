乳癌成女性癌症發生率第一名 醫師：篩檢年齡擴大成治療關鍵

乳癌是台灣女性發生率第一的癌症，衛福部今年起擴大每2年1次乳癌篩檢（乳房X光攝影檢查）的補助對象，從45至69歲女性擴大為40歲至74歲。醫師說，近10年臨床發現愈來愈多20歲至30多歲女性被診斷為乳癌，相對存活率和期別相關，早期發現成治療關鍵。

北市聯醫指出，國健署2022年統計有1萬7366位婦女罹患乳癌，2023年則有2972名婦女死於乳癌。2022年標準化發生率及死亡率每10萬人口分別為92.0及13.1；女性乳癌標準化發生率近年呈上升趨勢，2022年較2021年82.5上升9.5，標準化死亡率則是持平。

院方說，第0期至第2期乳癌5年存活率超過9成，第4期只剩約4成，早期發現、早期治療成為患者治療關鍵。

聯醫婦幼院區乳房外科主治醫師謝佳蓉說，乳癌是在乳腺組織中形成的癌症，大多數始於乳腺管。乳癌發病率隨著年齡增長而增加，與其他癌症最大區別是可能於年輕時便患上，尤其亞洲女性乳癌發生年齡較歐美國家年輕5至10歲，過去台灣年輕型乳癌高峰在40歲至49歲，近10年臨床發現愈來愈多20歲至30多歲女性被診斷為乳癌。

謝佳蓉指出，女性荷爾蒙（雌激素）與乳癌的發生密切相關，初經早或停經晚、從未生育或較晚生育、未哺乳的女性，罹患乳癌風險增加；雌激素主要由卵巢分泌，但體內還有其他來源，即使進入更年期後，也有可能罹患乳癌；其他危險因子包含家族病史、曾得過卵巢癌或子宮內膜癌等相關癌症病史。

她說，乳癌常見可能症狀包含通常是無痛的腫塊、乳頭異樣分泌物、乳頭凹陷、左右乳房形狀不同或外型改變、局部凹陷或凸出、皮膚變化如橘皮樣、紅腫、或潰瘍。大部分乳癌初期沒症狀且不會疼痛，甚至不一定摸得到腫塊；患者若在摸到腫塊時才就醫檢查，往往可能不是早期。

謝佳蓉直言，乳癌分期分為第0期至第4期，取決於癌症在乳房中的擴散程度、是否已經擴散到淋巴結以及是否已經擴散到遠離乳房的器官，相對存活率會隨分期進展而降低，想要早期發現、早期治療，定期乳癌篩查相當重要。

她說，「早期發現」是指在乳癌分期較早的時候即發現病變，乳房X光攝影檢查是目前國際上最具醫學實證，可有效提早發現並改善預後的乳癌篩檢方法，將乳房夾在兩塊板子間並加壓，使用低劑量X光透視乳房組織拍照檢查，可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無臨床症狀非常早期的乳癌，敏感度較乳房超音波高。

她說，乳房攝影與乳房超音波為互補的檢查，各有優缺點，無法互相取代；當乳房有可疑病灶時，通常需要進行兩種檢查，才能得到完整評估。不過，乳房X光攝影及乳房超音波皆有其限制，仍有一定比例的乳癌無法偵測到，即使檢查結果正常，在二次定期檢查間，如有發現任何異狀，仍應盡速就醫評估。