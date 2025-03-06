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柑仔龜文化驚豔國際！全聯善美獲柏林旅展「文化傳統類」大獎

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宜蘭傳藝園區年年舉辦「祈金龜慶元宵－擲筊祈柑仔」活動。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
宜蘭傳藝園區年年舉辦「祈金龜慶元宵－擲筊祈柑仔」活動。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

臺灣傳統民間信仰中象徵福氣與祝福的「柑仔龜分福文化」，在全聯善美的文化藝術基金會推動下，再次登上國際舞台！於全球旅遊界最具影響力的ITB柏林國際旅展，榮獲「綠色目的地故事大獎」中「文化與傳統」類別大獎，成為國際矚目焦點。

柑仔龜文化源自臺灣民間信仰，象徵福氣與祝福。全聯善美的文化藝術基金會透過「食、藝、遊」的創新模式，讓這項傳統文化煥發新生命，成功轉化為具吸引力的文化體驗。

荷蘭「綠色目的地基金會」代表表示：「柑仔龜文化不僅保留傳統信仰，更透過創新方式結合旅遊，成為全球文化永續的典範。」基金會更與學校及社區合作，推動文化傳承，確保這項珍貴的「分福文化」持續發展，成為全球旅遊市場的亮點。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡於3月5日代表領獎，並現場展示柑仔龜文化，吸引來自世界各地的旅遊專家與媒體關注。許多歐洲與亞洲旅遊業者對「柑仔龜 × 綠色旅遊」模式產生濃厚興趣，認為這種結合宗教文化、手作工藝與永續旅遊的方式，為文化轉型提供全新思路。

現場旅遊業者也表示：「歐美國家對永續旅遊需求極高，柑仔龜文化的故事性與寓意深具吸引力，未來期待與臺灣合作，將這樣的文化體驗帶入歐美市場。」

在全聯福利中心董事長林敏雄的支持下，全聯善美的文化藝術基金會透過宜蘭傳藝園區展演、社區合作與數位行銷，成功將臺灣傳統文化推向國際。今年，基金會更計畫推出「龜（GOOD）LUCK」系列活動，讓柑仔龜文化於不同節慶與場域中展現多元魅力。

此次榮獲柏林旅展「文化與傳統」類別大獎，不僅肯定基金會的努力，也讓更多國際旅人關注臺灣文化。在交通部觀光署東北角風管處輔導下，全聯善美將持續推動文化創新與傳承，讓「柑仔龜」成為全球旅遊市場最具代表性的臺灣文化符號之一。

執行長羅欣怡（左）向荷蘭綠色目的地基金會代表介紹柑仔龜文化。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
執行長羅欣怡（左）向荷蘭綠色目的地基金會代表介紹柑仔龜文化。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝與全聯攜手合作推廣柑仔龜文化。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
傳藝與全聯攜手合作推廣柑仔龜文化。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
全聯善美的文化藝術基金會獲得ITB柏林國際旅展綠色目的地故事大獎中「文化與傳統」類別獎項，執行長羅欣怡（左2）代表領獎。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
全聯善美的文化藝術基金會獲得ITB柏林國際旅展綠色目的地故事大獎中「文化與傳統」類別獎項，執行長羅欣怡（左2）代表領獎。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
龜（GOOD）LUCK周邊商品系列推出超可愛御守、紅包袋及束口袋。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
龜（GOOD）LUCK周邊商品系列推出超可愛御守、紅包袋及束口袋。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供

民間信仰 永續 綠色

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