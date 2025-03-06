柑仔龜文化驚豔國際！全聯善美獲柏林旅展「文化傳統類」大獎

臺灣傳統民間信仰中象徵福氣與祝福的「柑仔龜分福文化」，在全聯善美的文化藝術基金會推動下，再次登上國際舞台！於全球旅遊界最具影響力的ITB柏林國際旅展，榮獲「綠色目的地故事大獎」中「文化與傳統」類別大獎，成為國際矚目焦點。

柑仔龜文化源自臺灣民間信仰，象徵福氣與祝福。全聯善美的文化藝術基金會透過「食、藝、遊」的創新模式，讓這項傳統文化煥發新生命，成功轉化為具吸引力的文化體驗。

荷蘭「綠色目的地基金會」代表表示：「柑仔龜文化不僅保留傳統信仰，更透過創新方式結合旅遊，成為全球文化永續的典範。」基金會更與學校及社區合作，推動文化傳承，確保這項珍貴的「分福文化」持續發展，成為全球旅遊市場的亮點。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡於3月5日代表領獎，並現場展示柑仔龜文化，吸引來自世界各地的旅遊專家與媒體關注。許多歐洲與亞洲旅遊業者對「柑仔龜 × 綠色旅遊」模式產生濃厚興趣，認為這種結合宗教文化、手作工藝與永續旅遊的方式，為文化轉型提供全新思路。

現場旅遊業者也表示：「歐美國家對永續旅遊需求極高，柑仔龜文化的故事性與寓意深具吸引力，未來期待與臺灣合作，將這樣的文化體驗帶入歐美市場。」

在全聯福利中心董事長林敏雄的支持下，全聯善美的文化藝術基金會透過宜蘭傳藝園區展演、社區合作與數位行銷，成功將臺灣傳統文化推向國際。今年，基金會更計畫推出「龜（GOOD）LUCK」系列活動，讓柑仔龜文化於不同節慶與場域中展現多元魅力。