影／愛情的力量 青年車禍險癱女友不離不棄陪復健

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聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
李先生（右）因車禍造成脊椎骨爆裂性骨折，在彰化醫院「重症整合醫療」下，加上擔任護理師的女友（左）悉心陪伴復健，已能緩步行走。記者林宛諭／攝影
李先生（右）因車禍造成脊椎骨爆裂性骨折，在彰化醫院「重症整合醫療」下，加上擔任護理師的女友（左）悉心陪伴復健，已能緩步行走。記者林宛諭／攝影

23歲李先生今年1月嚴重車禍造成脊椎骨爆裂性骨折，有癱瘓之虞，衛福部彰化醫院結合神經外科、復健、中醫、高壓氧等4科醫療團隊啟動「重症整合醫療」，加上擔任護理師的女友悉心照顧下已能緩步行走，見證醫療團隊與愛情的力量。

李先生今年農曆年前在員林市嚴重發生車禍，所幸在車子起火燃燒前被救出送醫，由於其女友吳小姐是彰化醫院的護理師，得知男友情況嚴重，將他轉院到彰化醫院就近照顧。

彰化醫院神經外科醫師張昕煥表示，李先生胸部嚴重撞擊，屬於脊椎骨的胸椎第4節爆裂性骨折，壓迫到神經，雙腳無知覺，有癱瘓之虞，進行長達8小時的椎弓切除及神經減壓手術，並以10支鋼釘固定，手術順利，但李先生右腳還是不會動，肌力值0分，左腳稍微能動，肌力值2分，還是有下肢偏癱的可能。

張昕煥說，他們啟動「重症整合醫療」，復健師床邊復健，中醫師針灸，5天後，李先生的右腳慢慢會動了，肌力值進步到2分，再進行密集的10次高壓氧治療，2周後李先生雙腳肌力都已進步到4分，終於擺脫癱瘓的威脅。

中醫科主任馮天祥說，針灸主要是修復神經、活絡壅塞的氣血、刺激周邊神經及增強肌肉力量，每天一次在相關穴道20至30分，也看到成效。

復健科醫師林昭宏表示，他們對患者進行神經電刺激神經修復及下肢肌力、關節活動、行走訓練等物理訓練，職能治療則進行大小便功能等日常生活功能訓練。

高壓氧醫師張子晏指出，在這起脊椎神經損傷患者，高壓氧提升感知功能及活動能力，最特別的是，在全氧的高壓氧環境中，可以降低焦慮，對於突然遭逢重度傷害，有引發創傷後壓力症候群(PTSD)的可能者，有很大助益。

李先生說，他和女友分別從桃園、雲林到彰化工作而認識，相戀3年，這次他受傷，除了感謝醫療團隊，女友不離不棄的照顧是激勵他最大的精神力量，也是他一路撐下去的動力。

李先生目前已經可以拄著輔助器緩步行走，持續進行各種物理及職能復健，也持續進行針灸及高壓氧治療，預期身體將可以慢慢恢復。

李先生（中）因車禍造成脊椎骨爆裂性骨折，在彰化醫院「重症整合醫療」下，加上擔任護理師的女友（右）悉心陪伴復健，已能緩步行走。記者林宛諭／攝影
李先生（中）因車禍造成脊椎骨爆裂性骨折，在彰化醫院「重症整合醫療」下，加上擔任護理師的女友（右）悉心陪伴復健，已能緩步行走。記者林宛諭／攝影
李先生胸椎第4節爆裂性骨折，手術後鋼釘固定。圖／彰化醫院提供
李先生胸椎第4節爆裂性骨折，手術後鋼釘固定。圖／彰化醫院提供
李先生胸椎第4節爆裂性骨折，原有癱瘓之虞。圖／彰化醫院提供
李先生胸椎第4節爆裂性骨折，原有癱瘓之虞。圖／彰化醫院提供

彰化 復健 醫師

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