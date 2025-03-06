還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

對吊點滴的住院病人來說，若想下床移動如廁或出病房散步，通常得推著點滴架才能自由行走。臉書社團「台灣荷蘭教育推廣協會 留學荷蘭問答區」近日曝光一款病童用吊點滴專用自行車，讓病童在吊點滴時還能騎自行車、「苦中作樂」地享受自由活動的感覺。該文自截稿為止有將近3萬名網友按讚或愛心符號，認為此舉值得台灣也來推廣至各大醫院，但卻有許多網友點出目前台灣的醫護職場環境和住院實景情況，恐怕無法適用這款移動式吊點滴專用自行車。

「台灣荷蘭教育推廣協會 留學荷蘭問答區」表示，荷蘭目前正推出一款吊點滴的專用自行車，讓住院病童也能自由騎行、享受樂趣。透過該款點滴用自行車，正在醫院接受靜脈點滴治療的兒童，不必再整日躺在病床上，也能藉由它一邊接受治療，一邊還能自由活動。

「台灣荷蘭教育推廣協會 留學荷蘭問答區」強調，此款自行車相當安全，且必須在成人的監督下才能使用，騎行時還必需在平坦地面上，僅適用於不含化療、免疫治療或血液製品的輸液泵，此舉讓住院病童在連接輸液泵的同時，仍能安全騎車，並享受運動帶來的樂趣。

該款小巧可愛的自行車名稱為：「Infuuts」，由荷蘭烏特勒支大學的醫療專家與工程師聯手打造，經過嚴格測試，確保穩定性與安全性。從測試影片中，看見有病童雖然上方有許多各式各樣的點滴，看似應苦不堪言的治療中的病程，孩子卻因能騎乘這款點滴用自行車，而展露出難得的笑顏。

該款自行車引來台灣網友熱議，雖有許多人認為它能為治療帶來樂趣，或許能有助康復或減緩病情帶來的痛苦；但有更多人表示，以台灣的護理職場惡劣環境，這款點滴用自行車的引進，只會加重醫理師身上更多的照顧負擔，對護理人員來說，必須還得負責它使用上的安全性及清潔度，有人還開玩笑地表示，這款自行車引進台灣的醫院後，可能要請院方另購置定位系統，方便醫護尋找病童。

在台灣目前的住院實際情況下，許多台灣網友認為，或許在國外的醫院比較不那麼擁擠，可以讓病童用這樣的自行車移動；但對台灣的住院環境來說，恐怕會有行駛上發生相撞、甚至讓病童因此摔傷的可能性，還是建議大家看看就好，別引進台灣。