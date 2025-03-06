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吃紅肉容易罹患大腸癌 營養師點出紅肉的健康吃法

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國人喜歡吃豬牛羊等紅肉，尤其是燒烤等方式，增加健康風險。圖／南投醫院提供
國人喜歡吃豬牛羊等紅肉，尤其是燒烤等方式，增加健康風險。圖／南投醫院提供

「吃紅肉」增加罹患大腸癌機率，讓大家有「紅肉不健康」的印象。紅肉到底能不能吃？南投醫院營養師黃淑敏說，紅肉並非不能吃，烹調方式、食用量才是影響健康的關鍵。

黃淑敏說，肉類是重要的蛋白質來源之一，又分為紅肉及白肉。兩隻腳的雞鴨等禽類和魚類屬白肉，四隻腳的豬牛羊等畜類屬紅肉。紅肉的膽固醇及飽和脂肪比白肉含量高，增加罹患心血管疾病風險和罹癌機率，因此專家常建議少吃紅肉。

然而，紅肉是很好的營養來源，除了富含蛋白質，還含有豐富的鐵、銅等礦物質及維生素B群，尤其是B12，是構成造血功能的重要元素。紅肉也是很好的補鐵聖品，缺鐵性貧血的民眾，建議適當補充紅肉以加快鐵質的吸收。

鐵質分為血基質鐵(heme iron) 和非血基質鐵(non heme iron)，血基質鐵的來源多半是動物性食物中的血紅蛋白和肌紅蛋白，尤其是紅色的肉類所含的血基質鐵，也較容易為人體所吸收。當人體缺乏鐵質時，建議在急性期補充適量紅肉，有助恢復健康。

黃淑敏建議，民眾在選擇肉類時，選購新鮮且非加工及重組的肉品，每人每日建議攝取約3至8分豆魚蛋肉類食物，其中動物性食物建議3分之一；一份肉類大約為一兩重，盡量食用瘦肉部位。並少用炸的方式烹煮不要加入過多的調味。不論紅肉或白肉，建議多搭配蔬菜，增加纖維的攝取，均衡飲食才是保持健康的關鍵。

南投醫院營養師黃淑敏建議，紅肉食用不要過量，並搭配蔬菜增加纖維攝取，均衡飲食才是保持健康關鍵。圖／南投醫院提供
南投醫院營養師黃淑敏建議，紅肉食用不要過量，並搭配蔬菜增加纖維攝取，均衡飲食才是保持健康關鍵。圖／南投醫院提供
國人喜歡吃豬牛羊等紅肉，但食用量過度，增加健康風險。圖／南投醫院提供
國人喜歡吃豬牛羊等紅肉，但食用量過度，增加健康風險。圖／南投醫院提供

動物 白肉 蛋白質

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