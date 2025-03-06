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阿里山祝山林道整修後亮相 打造帝雉意象、彩虹髮夾彎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
祝山通往小笠原觀景區支線上，保留原有擋土牆青苔，鑲嵌窯燒台灣帝雉意象。圖／林業署嘉義分署提供
祝山通往小笠原觀景區支線上，保留原有擋土牆青苔，鑲嵌窯燒台灣帝雉意象。圖／林業署嘉義分署提供

「祝山林道」是阿里山國家森林遊樂區聯絡要道，因山區濕冷，沿線木欄杆腐朽損壞，且林道作為工程運輸動線，瀝青路面逐年損壞，林業及自然保育署嘉義分署歷時3年整修，還打造全新帝雉陶板窯燒，今天正式讓這條通往日出勝地的道路重獲新生。

祝山林道全長約6公里，起點自阿里山沼平車站，終點通往祝山車站與小笠原觀景區，是遊客前往觀日平台的重要動線，每年元旦都有上千人一起步行，但近年路面逐漸破損、排水不佳，常有坑窪積水，遊客摸黑步行視線不佳，恐影通行安全。

林業署嘉義分署表示，除了更新路面、改善排水系統、電線管路地下化等工程，還在2.5公里髮夾彎鋪設鮮豔彩色瀝青，提醒減速慢行，另在祝山林道終點、小笠原山觀景入口支線處，保留既有擋土牆青苔並嵌上陶板窯燒，臨摹帝雉逐步起飛樣態，作為意象及生態解說題材。

林業署嘉義分署指出，祝山林道沿線木欄杆腐朽損壞，利用二萬坪地區大量堆積裸露塊石，鑿修分類後砌築保護邊坡，將致災因素轉變為可再利用材料，融合森林遊樂區自然景觀，塊石護坡創造多孔隙環境，提供動植物生長、棲息環境。

祝山林道2.5公里處髮夾彎鋪設彩色瀝青混凝土，提醒駕駛注意路況與遊客通行安全。圖／林業署嘉義分署提供
祝山林道2.5公里處髮夾彎鋪設彩色瀝青混凝土，提醒駕駛注意路況與遊客通行安全。圖／林業署嘉義分署提供
祝山林道沿線木欄杆腐朽損壞，利用二萬坪堆積塊石打造新護坡。圖／林業署嘉義分署提供
祝山林道沿線木欄杆腐朽損壞，利用二萬坪堆積塊石打造新護坡。圖／林業署嘉義分署提供

嘉義 林業署 阿里山

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