10歲男童50公斤還有脂肪肝！醫：「小時候胖不是胖」是錯誤迷思

台南一名10歲陳姓男童平時喜歡吃炸物、每天1杯手搖飲，卻沒有運動習慣，因此體重已約50公斤，身體質量指數BMI達25，日前因感冒前往奇美醫院就醫，醫師發現其體重過重，進一步檢查竟已有脂肪肝，經個人化健康管理計畫調整飲食3個月後，成功瘦身5公斤，逐漸改善。

奇美醫院急診醫學部急診兒科主治醫師張毓珊表示，現今仍有許多父母親抱持「小時候胖不是胖」的觀念，認為白白胖胖是累積「抽高」的本錢，但這是一種錯誤迷思，且有研究顯示，肥胖兒童未來成為肥胖成年人機率，是正常體位兒童的5倍。

她提到，兒童過胖不僅影響孩子外觀，還可能引發糖尿病、心血管疾病、脂肪肝、睡眠呼吸中止等許多健康風險，對心理健康也會造成影響，導致低自尊、焦慮、憂鬱症，甚至可能遭受校園霸凌等問題。

張毓珊也分享案例，一名就讀4年級的陳姓男童日前雖因感冒就醫，但其身體質量指數BMI達25，屬於肥胖體位，進一步檢查竟發現其已有脂肪肝，經詢問得知，男童平時喜歡吃白飯和炸物，每天1杯手搖飲料，且時常愛打電動到很晚才睡覺，沒有養成良好運動習慣，導致脂肪堆積在肝臟，進而影響健康。

張毓珊除向家長進行健康衛教外，並由「健康體位門診」醫療團隊量身打造健康管理計畫，經過3個月的生活習慣調整後，男童成功減重5公斤，目前持續追蹤健康狀況。

張毓珊強調，台灣兒童肥胖問題日益嚴重，已列國際排名前段，治療兒童過重及肥胖應以生活型態改變為主，而非仰賴藥物治療，且需以家庭為中心，從認知和行為層面調整，而非只針對兒童本身，才能有效改善兒童健康狀況。