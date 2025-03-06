不是去交友、比慘！醫師曝14住院NG事項 直呼2行為像八點檔

ICU醫師陳志金日前曾分享「門診十不」、「探病十不」，今(6)日又於臉書粉專寫道「住院十四不」，其中提到醫師及護理師在病房內經常受到患者及家屬不必要的探問，引起許多人共鳴。

陳志金的「住院十四不」，第一點是住院不是來交朋友，不用到處串門子，「你不會想要住院又加送一個什麼傳染病的！你是住院，又不是要選里長」。第二，不要在病房呼朋引伴像是要開同學會一樣地大聲交談，若因此打擾到其他病人休息，或更嚴重的話，引發其他同房病人的瞻妄，「就換你不用睡了！」

第三，除了單人房可能較有隱私，在多人同住的房間時，不要去打聽對方生了什麼病，因為那是別人的隱私，也不要去比較「誰比較慘」，因為「每個人都有每個人的慘」。

第四，面對護理師時，醫師提醒病人，務必尊重護理師，千萬不要對他們大呼小叫，因為他們是用專業在照顧你的疾病，而不是你請來的傭人。病床床頭的「紅鈴」，不是餐廳的服務鈴，請勿亂按，「那是留給真正有需要的時候用的」。

第五，病人不要「不假外出」，外出必須先經過醫師許可，再向護理人員請假；若返回病房時，也要向護理站報告。陳醫師提醒病人，住院不是住飯店，不能想出去就出去，「有些情況，例如高、低血鉀、低血糖、心律不整、心肌缺氧等等，外出是有風險的。外出也可能會讓你錯過藥物治療、檢查排程、醫師會診的時間。」

第六，院內依規定不能抽煙、燒符、點香、點蚊香，意即不能有火，尤其是在病床邊，有時會充滿著高濃度的氧氣，在此如果有火的話，很容易會變成燒燙傷病人。第七，醫院內不能使用未經許可的電器，尤其是高耗能電器如電湯匙、電鍋、電磁爐、電暖器、電熱毯等。

第八，不要帶貴重物品入院，包括鑽石、金飾，和大量現金；第九，不要帶太多衣服，因為在院內只會穿病人服，只有在出院時才會穿到自己的衣服。

第十，不要塗指甲油，尤其是水晶指甲、凝膠指甲，因為發紺時將很難從觀察指甲顏色得知。

第十一，醫師再次提醒，病房內不是社交場所，不要動不動就把孩子、孫子介紹給醫師和護理師當男女朋友，因為醫護人員不會有時間聊這個話題。陳醫師還透露，通常醫護的實際年齡，都比你以為的還要大。

第十二，不要去比較醫師的外表，陳醫師幽默地點醒病人：「因為比較帥的那個，刀劃下去還是會痛～被不帥的那個聽到，會更痛！他心痛」。第十三，也不要以為將簾子拉上後，就能在床上為所欲為，因為即使在半夜都還有護理師會拉開簾子巡視病人的狀況。

最後醫師提醒病人不要一住院就改名字，因為如果護理師呼喚其名卻沒反應時，她不知道你是昏迷，還是不記得自己的新名字，且當護理師再三核對姓名時，請不要嫌她們囉嗦。

陳志金醫師在留言區還補充道：「第十二及十三點，偶像劇、八點檔常演」。網友見文超有共鳴，表示：「真的住院什麼樣的人都有」、「說是去住院的，搞得好像是去出國旅遊一樣」、「寫得太棒、太好了！實在讓人心頭大開，伸指按讚！」。

連前民進黨籍立委鄭運鵬都來留言接龍：「第十五點，不要住院」，陳醫師則親回：「不要為了住而住；該住的話，也不要鐵齒」。