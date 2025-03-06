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全國首例！科技廠員工昏迷「視訊輔助急救成功」 OHCA患者康復出院

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
患者經送醫治療後奇蹟康復，成為全國視訊輔助急救首例成功案例，竹縣消防局指出，科技輔助急救讓 讓搶救更精準、更即時。圖／消防局提供
患者經送醫治療後奇蹟康復，成為全國視訊輔助急救首例成功案例，竹縣消防局指出，科技輔助急救讓 讓搶救更精準、更即時。圖／消防局提供

新竹51歲孫姓科技廠員突然昏迷，趴在桌上無呼吸心跳，疑似OHCA（到院前心肺功能停止），新竹縣消防局接獲報案，立即啟動救援機制，透過視訊輔助急救系統，護理師在線即時指導現場民眾施行CPRAED操作，成功爭取搶救時間，患者經送醫治療後奇蹟康復，成為全國視訊輔助急救首例成功案例，竹縣消防局指出，科技輔助急救讓 讓搶救更精準、更即時。

竹縣消防局表示，去年12月31日下午4點受理報案，報案人表示，5分鐘前發現孫男突然失去意識，額頭有擦傷，無法喚醒。指揮科受理後，經119派遣員確認患者無意識、無呼吸，立即判定為OHCA個案，並轉由護理師遠端指導CPR與AED操作，同時派遣救護人員趕赴現場。

新工消防分隊派出3名救護人員，包括2名救護中級技術員及1名救護高級技術員，到場後發現患者仍無自主心跳，立即實施高級救護術，並持續進行心肺復甦術（CPR）與AED電擊除顫，全程共施行8次電擊，爭分奪秒與死神拔河。

患者送抵竹北東元醫院後，醫療團隊接手進行積極搶救，經過數日治療，患者終於恢復生命跡象，並於今年1月11日康復出院。這項消息傳回消防局後，讓所有參與救護的隊員感到無比欣慰，也讓視訊輔助急救系統的效能獲得實證驗證。

新竹縣政府消防局表示，這起案例是113年全國啟用「視訊輔助急救系統」後的首例成功救援，證明該系統能突破時空限制，讓119人員即時監控現場急救情形，確保施救正確無誤，有效提升OHCA患者存活率。

消防局強調，雖然視訊輔助急救能提供關鍵指導，但關鍵時刻仍仰賴現場民眾的即時施救。呼籲民眾積極學習CPR與AED使用方法，關鍵時刻勇敢挺身而出，為生命爭取更多希望。

透過視訊輔助急救系統，護理師在線即時指導現場民眾施行CPR及AED操作，成功爭取搶救時間。圖／消防局提供
透過視訊輔助急救系統，護理師在線即時指導現場民眾施行CPR及AED操作，成功爭取搶救時間。圖／消防局提供

AED CPR 患者

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