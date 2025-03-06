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性工法修法上路周年 婦團體檢4大缺漏籲修法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「性別平等工作法」修法上路將屆滿周年，現代婦女基金會、勵馨基金會今舉辦記者會呼籲勞動部就被害人服務資源、人才庫汰除機制及內部調查委員、入場輔導企業、修正法規用語定義等進行改善。記者葉冠妤／攝影
「性別平等工作法」修法上路將屆滿周年，現代婦女基金會、勵馨基金會今舉辦記者會呼籲勞動部就被害人服務資源、人才庫汰除機制及內部調查委員、入場輔導企業、修正法規用語定義等進行改善。記者葉冠妤／攝影

因前年爆發一連串Ｍe too事件，政府啟動性平三法修法，修正後的「性別平等工作法」將上路屆滿周年，現代婦女基金會、勵馨基金會今舉行修法周年總體檢記者會，指出新法的4大缺漏，包括性騷擾被害人資源未整合、職場性騷調查人才庫汰除機制及內部委員品質把關、企業輔導等，對於法條文字「不特定人」、「公眾場所」的認定爭議，婦團主張應直接修法，也將提出民團版的修正草案。

勵馨基金會副執行長王淑芬說，雖然修法後，「性騷擾防治法」已明定各地主管機關協助提供被害人保護扶助事項，各縣市社會局處均成立主責窗口，整合相關資源，由專人提供被害人諮詢，提供或轉介後續司法、社工服務、諮商等資源。

但職場性騷擾的「性工法」卻僅提到地方主管機關應規整合相關資源，但實務運作上，被害人扶助的資訊不清楚、資源也未整合到位。王淑芬說，以勵馨去年接獲1063通諮詢電話來看，被害人只能逐一向各個窗口洽詢，重述過程中甚至可能加重心理創傷，部分縣市政府還提及今年相關補助與資源要到4月才能確認。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩則點出企業防治困境，從勞動部去年1到6月職場性騷申訴成立案件，雇主知悉卻未採取立即有效糾正補救措施就占了6成，就可以看出企業防治態度消極，或者知能不足，部分僱主會將性騷簡化為誤會，勸退被害人不要走申訴程序，而對於多數中小企業來說，要將行為人與被害人雙方隔離、調動職務，可能遭遇辦公空間不足、排班不易等困難。

現代婦女基金會董事王如玄也說，以前陣子被裁罰的麥當勞為例，以人力、物力相對充足的麥當勞，雖當時有做立即補救措施，卻忽略了被害者即便已離職，受害當下仍具員工身份，公司就有義務提供協助資源。政府有責任協助企業了解如何處理職場性騷擾事件，但修法後卻宣導不足，建議勞動部建立入場輔導機制，主動提供企業更具體的協助資源。

勵馨基金會執行長王玥好另指出，勞動部設置的工作場所性騷擾調查專業人才資料庫，名單多達1608筆，除事業單位難以篩選合適委員，這些委員僅接受二到三天的培訓，與性別平等教育法調查委員須受初階、進階、高階課程才能進入人才庫的規定大相逕庭，且缺乏嚴謹的汰除機制；而企業內部調查委員也可能有素質參差不齊、無法中立客觀等狀況，當公正性被質疑，更徒增調查成本與代價。

此外，王如玄表示，性工法第12條第7項雖明訂若受僱勞工是在公共場所被不特定人士性騷擾，就適用性騷擾防治法，諸如護理師在醫院被病人騷擾、高鐵站務員被乘客騷擾就適用性騷法，但案例多元，導致認定應接不暇，勞動部日前卻透過行政解釋擴大，列舉居服員若在案家被性騷，也適用性騷法等，已經脫譯了法律文字規範。

王如玄建議，釜底抽薪的做法應是修法，修正不特定人、公共場所等不符現況的法條用語，婦團近期也將提出修正草案版本。

修法 性騷擾 被害人

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