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被診斷晚期肺癌 經「這治療」她重拾夏威夷夢想婚禮

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
隨著抗癌藥物精進，晚期肺癌患者可能被治癒。圖／123RF
隨著抗癌藥物精進，晚期肺癌患者可能被治癒。圖／123RF

罹患晚期肺癌不再等於人生的終點，在精準醫療的發展下，晚期肺癌患者不僅能延壽，還能擁有高品質的生活。一名47歲晚期肺腺癌患者，且癌細胞已經轉移至腦部，在標靶藥的協助下病情獲得穩定控制，原已不敢對未來有太多奢望的她，因疾病的好轉，鼓起勇氣飛回夏威夷，完成她與摯愛的夢想婚禮。

台北癌症中心副院長、北醫附醫胸腔內科主治醫師邱昭華表示，該名女性在2021年底，因頭痛症狀後續又出現癲癇而就醫，經檢查確診為第四期肺腺癌，且癌細胞已轉移至腦部，當地醫療團隊透過基因檢測，發現她的腫瘤帶有ALK基因突變，她在夏威夷接受第二代ALK標靶藥物治療，後因家庭因素返回台灣持續用藥，病情獲得良好控制，幾乎回歸正常生活。

某天，她在門診小心翼翼地詢問邱昭華：「我可以回夏威夷結婚嗎？」這個問題讓他一時愣住，隨即協助評估患者病況，並肯定地回答：「當然可以」經過詳細治療規畫，讓她能有足夠的治療藥物能夠使用，最後她順利飛回夏威夷完成婚禮，為人生寫下難忘的一頁。

邱昭華說，精準檢測搭配精準用藥的奇蹟，並非只發生在她身上。另一名38歲男性患者於2014年也確診為同一類ALK基因突變的晚期肺腺癌，他接受標靶藥物治療，病情長期穩定，甚至能夠正常上下班，還維持健身習慣，過著與常人無異的生活。

雖然病情曾因抗藥性而需更換藥物，但他始終保持樂觀，不斷調整治療策略，並積極配合各類新型標靶藥物及化療，如今已成功對抗癌症超過十年，成為精準醫療改變晚期肺癌治療模式的最佳見證。

據衛福部癌症登記資料，台灣新診斷的第四期肺癌患者平均存活期約為一年，許多病人往往在確診後失去希望。然而，隨著醫療科技進步，肺癌治療已從傳統的化療跨入精準醫療時代，透過基因檢測找出腫瘤的驅動基因突變，搭配標靶藥物或免疫療法，大幅提升存活期與生活品質。

邱昭華說，第四期肺癌患者的預後差異極大，存活期可能從半年到五年以上不等，因此選擇最合適的治療方式至關重要。建議患者與家屬積極與醫療團隊討論，為自己爭取更多時間與更高品質的生活。

基因 患者 肺癌

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