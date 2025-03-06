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部桃、婦女愛心協會捐血 醫師：肝影響孕產及乳房運作

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃與蘆竹區婦女愛心協會辦捐血與提供婦女健康諮詢。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃與蘆竹區婦女愛心協會辦捐血與提供婦女健康諮詢。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院於國際婦女節前，今日攜手蘆竹區婦女愛心協會舉辦「38婦女 滿腔熱血」，中醫師李恩育強調肝氣運行對女性健康相當重要，肝的健康也直接影響女性的孕產過程與乳房運作，維持肝氣順暢有助於生理健康與身心平衡。

活動在蘆竹區公所前廣場，現場除了安排捐血車，桃園醫院社工室準備禮品，鼓勵民眾踴躍參與。部桃營養科主任范純美、中醫師李恩育在現場提供女性健康保健專業醫療資訊，讓參與活動的民眾也能獲得醫療知識。

范純美針對女性健康問題，提醒更年期婦女須特別注意骨質疏鬆的風險。她還透過遊戲的衛教方式，讓大家更深入了解高鈣飲食的重要，建議每日攝取1000毫克鈣質，並搭配運動與適量日曬，每天10至15分鐘，以促進維生素D的合成，維持骨骼健康。

桃園醫院社工林詩軒是在地人，表示能夠回到自己成長的社區推廣健康資源，參與捐血，對她而言很有意義，她還邀請親友與母親參與，讓大家感受醫院對女性健康的重視。

部桃社工室主任余偌圲呼籲關注女性健康保健議題，也讓活動不僅展現了桃園醫院對社區的深厚關懷，也落實對女性健康的承諾，為社會注入更多溫暖與正能量。現場透過捐血與健康宣導，提升社區民眾對女性健康議題的關注，也呼應國際展現女性力量。

性健康 桃園 部桃

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