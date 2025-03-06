法洛氏病友免開胸 台大兒醫完成逾百例經導管瓣膜置換

法洛氏四重症是一種常見的先天性心臟病，罹病人數約占所有先天性心臟病的7%至10%。患者年幼時接受手術，常在多年後引發肺動脈狹窄、逆流等情況，甚至引發心臟衰竭。國際研究顯示，2至3成法洛氏症病友須接受肺動脈瓣膜置換。台大兒童醫院使用一項心導管瓣膜置換術，讓患者不必再開胸治療，至今完成101例手術，為全球醫學中心之冠。

台大兒童醫院心臟團隊2015年引進「經心導管肺動脈瓣膜置換術」，讓病人無需再接受開心手術，顯著降低手術風險及術後不適。團隊成員、台大兒醫兒童心臟科主治醫師陳俊安表示，法洛氏症患者通常在一歲之前必須動刀矯正心臟先天性結構異常，許多病友後續恢復良好，不必再開刀，但部分病人會出現心臟功能退步情況，必須動刀置換瓣膜，與傳統開胸手術相比，以心導管技術置換瓣膜，病人會輕鬆很多。

陳俊安表示，經導管肺動脈瓣膜置換手術，病人只會在腿部留下針孔，且恢復時間快，3至4天即可返家，需再次治療的法洛氏症病人，多是上班、工作的青年世代，此手術方式可減少對病人生活品質影響；傳統開胸手術必須鋸開胸骨，病人恢復時間較長，還需等待術後胸骨癒合復原，傷口拆線等醫療程序，手術風險未必較高，但對生活品質影響一定較大。

台大醫院小兒部教授王主科表示，健保署已於110年12月1日正式核准心導管肺動脈瓣膜置換術納入健保給付，符合治療標準的病友無需再承擔高昂的醫療費用，可避免再次接受開心手術風險與痛苦，提升法洛氏四重症病友生活品質，讓更多人能及時接受適當治療，呼籲法洛氏症病友定期追蹤病況，如發現肺動脈瓣膜逆流問題，應盡早諮詢專業兒童心臟科醫師。