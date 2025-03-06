冰棒棍變迷你織布機 十三行博物館3、4月週末限定手作

新北市立十三行博物館推出十三綠時尚「負重織遠-手作編織」體驗活動，自3月起每周六、日及國定假日揭開千年前負重時尚密碼，活動將帶領民眾體驗「廢材大變身」的環保妙招，將日常隨手可得的冰棒棍搖身一變成為迷你織布機，編織出幾何紋杯墊。

十三行博物館現正展出的運動競化論-古代生活與現代競技特展，以考古視角解構運動文明的發展脈絡，從史前時期為生存需求衍生的搬運、狩獵、奔跑等基礎技能，如何歷經數千年淬煉蛻變為現代舉重、射箭等競技項目，詮釋人類將生存本能昇華為體能挑戰與文化象徵。

而特展延伸活動，十三綠時尚「負重織遠—手作編織」體驗活動重現古代人體運輸術，參與者將化身史前搬運達人，體驗頭頂陶罐平衡行走的趣味挑戰，感受負重在古代生活中的重要性與實用性；其次透過操作傳統織帶機，探索傳統文化的魅力。

此外，活動更將帶領民眾體驗「廢材大變身」的環保妙招，將日常隨手可得的冰棒棍搖身一變成為迷你織布機，編織出兼具實用與美學的幾何紋杯墊，實踐「源頭減量、物盡其用」的綠色哲學，體會「永續時尚」的簡單之美。