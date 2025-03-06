冰棒棍變迷你織布機 十三行博物館3、4月週末限定手作
新北市立十三行博物館推出十三綠時尚「負重織遠-手作編織」體驗活動，自3月起每周六、日及國定假日揭開千年前負重時尚密碼，活動將帶領民眾體驗「廢材大變身」的環保妙招，將日常隨手可得的冰棒棍搖身一變成為迷你織布機，編織出幾何紋杯墊。
十三行博物館現正展出的運動競化論-古代生活與現代競技特展，以考古視角解構運動文明的發展脈絡，從史前時期為生存需求衍生的搬運、狩獵、奔跑等基礎技能，如何歷經數千年淬煉蛻變為現代舉重、射箭等競技項目，詮釋人類將生存本能昇華為體能挑戰與文化象徵。
而特展延伸活動，十三綠時尚「負重織遠—手作編織」體驗活動重現古代人體運輸術，參與者將化身史前搬運達人，體驗頭頂陶罐平衡行走的趣味挑戰，感受負重在古代生活中的重要性與實用性；其次透過操作傳統織帶機，探索傳統文化的魅力。
此外，活動更將帶領民眾體驗「廢材大變身」的環保妙招，將日常隨手可得的冰棒棍搖身一變成為迷你織布機，編織出兼具實用與美學的幾何紋杯墊，實踐「源頭減量、物盡其用」的綠色哲學，體會「永續時尚」的簡單之美。
十三行博物館館長羅珮瑄說，此次活動精心融合文化傳承、手作創意與環境教育，讓民眾在編織中找到過去與未來的連結，不僅了解史前工藝之美，更深刻體悟SDGs目標責任消費與永續城市的當代意義。體驗活動3至4月每周六、日及國定假日辦理，每日3場，每場20人，體驗價120元。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。
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