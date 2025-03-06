新冠新口服藥Xocova到貨 月底前開會決定適用對象

新冠疫情雖然處在低點波動，衛福部仍持續儲備口服抗病毒藥物。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，新口服抗病毒藥物「Xocova」已在日前到貨5000人份，預計在3月中辦理驗收作業，並且在3月底前召開新冠專家會議，研議藥物的適用對象及相關條件。

上周新增5例新冠併發重症本土病例及5例死亡；自2024年9月1日起截至2025年3月3日，新冠併發重症本土病例累計507例，其中111例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者多。

我國新冠口服藥現有莫納皮拉韋（Molnupiravir）、倍拉維（Paxlovid），但莫納皮拉韋為有條件使用藥物，因其藥物作用機轉可能引發安全性疑慮，並且效果有限，通常優先使用倍拉維或是注射的瑞德西韋（Remdesivir）。

疾管署今年採購2萬人份Xocova，包含1萬人份開口合約。曾淑慧指出，2月底已經交貨5000人份並完成貼標作業，疾管署預計在3月13日辦理驗收作業，剩餘5000人份及1萬人份開口合約則依專家會議決議視疫情發展採分批叫貨，約期限至明年12月31日止。

曾淑慧說，疾管署預計在3月底前召開新冠專家會議，研議Xocova用藥適用對象相關條件，據以修訂本署「公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案」，後續再視疫情情況及藥物到貨情形滾動修正。