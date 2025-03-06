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民眾採野菜煮湯喝完卻「胡言亂語」？竟是中毒了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南2名工人在工寮前採野菜烹煮蛋花湯，喝完卻意識不清、胡言亂語，經查竟是誤採有毒植物料理導致中毒。圖／南市衛生局提供
台南2名工人在工寮前採野菜烹煮蛋花湯，喝完卻意識不清、胡言亂語，經查竟是誤採有毒植物料理導致中毒。圖／南市衛生局提供

台南近期傳出一起食物中毒，2名男子因採摘野菜並煮成蛋花湯品嘗，孰料，飽餐一頓後卻突然出現意識言語紊亂等症狀，緊急送醫後，發現2人食用的野菜湯中疑似含有毒植物，所幸即時施予拮抗劑後，2人陸續恢復正常健康，驚險撿回一命。

衛生局指出，近期接獲一起民眾因誤採食有毒植物幼苗當野菜食用，導致食品中毒案件，2名男子約50多歲，平時在嘉義工作，3天前在工寮前採摘植物幼苗當野菜加菜，並煮成蛋花湯食用，沒想到喝完後約30分鐘，其中1名男子竟出現意識言語紊亂等狀況，共食的友人發現後，以為是突發性中風，緊急通報119救護車就醫。

孰料，送醫途中共食的友人也出現意識言語紊亂，救護人員研判，2人同時中風的可能性不高，進而注意到2人食用的午餐包含粽子及野菜湯，並在剩餘的野菜湯中發現疑似含有毒植物，同時也通報相關單位。

南市衛生局第一時間獲報，趕緊請當地鄰長前往住處查看，在工寮前發現疑似是大花曼陀羅的嫩葉，且有摘拾痕跡，研判2人是誤食導致食品中毒；鄰長拍攝植物照片及剩餘野菜湯照片提供參考，緊急施予拮抗劑後，2人才陸續恢復正常，經治療狀況穩定後，目前已出院返家休養。

衛生局表示，此事件凸顯食材安全的重要性，呼籲民眾務必注意，不清楚食材的來源切勿食用，常見易誤食大花曼陀羅、姑婆芋、綠褶菇等，造成食物中毒，該案已轉知嘉義縣衛生局，野菜湯食餘也已採檢送食品藥物管理署檢驗。

衛生局呼籲民眾務必注意，不清楚食材的來源切勿食用，常見易誤食大花曼陀羅、姑婆芋、綠褶菇等，易造成食物中毒。圖為姑婆芋。圖／南市衛生局提供
衛生局呼籲民眾務必注意，不清楚食材的來源切勿食用，常見易誤食大花曼陀羅、姑婆芋、綠褶菇等，易造成食物中毒。圖為姑婆芋。圖／南市衛生局提供
衛生局呼籲民眾務必注意，不清楚食材的來源切勿食用，常見易誤食包含大花曼陀羅、姑婆芋、綠褶菇等，易造成食物中毒。圖為大花曼陀羅的花。圖／南市衛生局提供
衛生局呼籲民眾務必注意，不清楚食材的來源切勿食用，常見易誤食包含大花曼陀羅、姑婆芋、綠褶菇等，易造成食物中毒。圖為大花曼陀羅的花。圖／南市衛生局提供
現場疑似誤食的有毒植物幼苗。圖／南市衛生局提供
現場疑似誤食的有毒植物幼苗。圖／南市衛生局提供

意識 衛生局 食物中毒

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