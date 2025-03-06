高鐵延伸宜蘭環評公聽會 學者建議重新評估北宜直鐵

交通部鐵道局今舉行高鐵延伸宜蘭環評公聽會台北場，有民眾指出，高鐵延伸宜蘭方案徵收費用高，卻沒有與被徵收戶溝通，認為應多與在地居民溝通；學者認為，北宜直鐵與高鐵延伸宜蘭所耗時間差不多，但興建經費較為便宜，且又能振興宜蘭各車站周邊觀光，建議重新將北宜直鐵納入評估。

高鐵延伸宜蘭目前以縣政中心以南350公尺處，設置高鐵新宜蘭站為優選方案，總經費約1880億元，預計全長59.3公里，總經費1880億元，由於延伸路線行經水質保護區、地質敏感區及保育類動物出沒熱區，依法須進入二階環評審查，鐵道局目前積極召開公聽會，盼爭取二階環評在今年底通過。

鐵道局報告時表示，高鐵延伸宜蘭計畫有其必要性，可增加交通量供給，擴充既有鐵路運輸容量，滿足往返東部旅運需求，同時間隔長、短程旅次，將鐵路供給效率最大化；健全東部鐵路網並縮短運行至東部時間，將宜蘭納入大台北通勤圈；加強大眾運輸，鼓勵民眾使用綠色運具，並引導台鐵樹林始發的部分列車，調整至宜蘭始發，舒緩台鐵樹林至七堵瓶頸運輸壓力。

公聽會中，有民眾發言表示，政府前期沒有跟宜蘭在地居民溝通，預估屆時徵收費用及投入成本將比預期高，更荒唐的是，預計被徵收的住戶居然都沒被通知，最後了解理由居然是因「路線還沒確定」，認為應多在地民眾溝通。

南港區新富里誠正國中表示，本案施工期間將會造成空汙及噪音，為維護學童學習權利及其環境，呼籲施工單位要做好相關作業，不要影響到學生的就學環境；新富里長許睦燦說，南港近年積極發展，不僅有南港展覽館，還有購物中心La La Port，但新富里這個老舊社區卻被高鐵引道圍牆，與其他南港地區隔開，影響發展，呼籲盡快將高鐵引道圍牆拆除。

文化大學大眾傳播學系兼任副教授謝國安說，高鐵延伸宜蘭與北宜直鐵行駛的時間差不多，但興建的經費卻差很多，北宜直鐵較為便宜，且若能配合優化車站及列車，台鐵公司同時增加列車運能，這才是真正能鼓勵到民眾使用大眾運輸。

謝國安說，宜蘭礁溪為熱門觀光地區，但高鐵延伸宜蘭方案，想要前往礁溪者，要先搭到高鐵宜蘭新站，再轉搭大眾運輸返回礁溪，「沒人會這麼做，肯定是自駕車較方便」。但若優化台鐵運能，不僅沿線已車站，且更能增加民眾使用台鐵意願，並真正能帶動地區經濟、觀光等發展。

鐵道局表示，當初對於是採高鐵還是直鐵有審慎評估，事實上，北宜直鐵對於南港地區破壞最大，若採直鐵，新富里會有一整排房屋需要拆除，不僅嚴重衝擊當地民眾，台鐵軌道是否能夠配合也須研議。