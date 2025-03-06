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冷氣團+水氣溼冷！醫曝此波重症患者非年長者…竟是這族群

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，低溫又遇下雨，對身體的衝擊暴增，特別是外出工作的中壯年族群、機車族，身體被雨淋溼，又沒有立即擦乾，容易引起血管收縮、血壓波動，對心腦血管是一大威脅。本報資料照片
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，低溫又遇下雨，對身體的衝擊暴增，特別是外出工作的中壯年族群、機車族，身體被雨淋溼，又沒有立即擦乾，容易引起血管收縮、血壓波動，對心腦血管是一大威脅。本報資料照片

大陸冷氣團以及華南雲雨區東移影響，各地溼冷，令人感覺「回到冬天」。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，隨著今明兩天氣溫下降，預計心肌梗塞、腦中風等重症患者可能會更多，除了年長者、心血管疾病病史者仍為高風險族群外，中壯年族群、機車族需特別注意，原因是此族群常自認身體不錯，缺乏自我保暖等防護的工作。

「這一波冷氣團來襲，最大的特色是又溼又冷。」林謂文說，低溫又遇到下雨，體感溫度更低，對身體的衝擊暴增，特別是對外出工作的中壯年族群、機車族來說，身體被雨淋溼，又沒有立即擦乾，停留在皮膚表面的水分，將帶走更多的熱量，容易引起血管收縮、血壓波動，對心腦血管會是一大威脅，必須特別留意。

由於今年急診真的是「歹年冬」，受流感、諾羅疫情，及護理人員短缺等多重因素，造成醫院急診壅塞、加護病房（ICU）滿床等，林謂文說，近期確實有許多急診重症患者，無法順利住院，須留在急診室治療，且228連假許多人外出旅遊、人潮又聚集，流感疫情可能再度上升，這時一定要特別注意自己的健康，避免引發重症。

林謂文指出，天氣溼冷時，衣服穿法與乾冷天氣不同，特別是機車族，建議最外層要穿防風、防水外套，最裡面的要穿吸汗衣物或排汗衫，因身體會流汗，不要讓汗水停留在皮膚表面太久，若衣物淋溼了應盡量換掉，或把皮膚表面的水擦乾，以防血壓出現較大的波動。

林謂文提醒，近期流感仍在流行，醫師也屬感染高風險族群，每天接觸許多病人，雖然有戴口罩，但診間為密閉空間，容易遭到感染，他今年2月也曾罹患流感，還出現輕微發燒，一直咳嗽，幾乎咳了半個月，所幸有接種流感疫苗，症狀沒有特別嚴重，但還是有一、二天很不舒服，建議年長者等高風險族群應多加注意。

冷氣團 機車族 流感疫苗 發燒

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