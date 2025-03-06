女性「白帶」又癢又痛苦 中醫3穴位＋1茶飲改善預防

私密處搔癢令不少女性感到困擾，且白帶、黃帶、褐帶等更是伴隨身體疾病，其中以「白帶」最常見。中醫對應白帶的症狀類型可分為脾氣虛型、腎陽虛型、腎陰虛型和肝經濕熱型等，中醫師羅凱陽提供「3穴位1茶飲」幫助改善及預防，分別是陰廉穴、三陰交穴、婦科五穴，以及有健脾益氣、疏肝解鬱、去濕止帶等功效的「洛神玫瑰除溼茶」。

白帶、黃帶、褐帶等都是陰道的分泌物，最常見的就是白帶。彰化馬光中醫診所中醫師羅凱陽表示，白帶是女性隨著月經周期，體內激素濃度改變，刺激陰道分泌物所造成，大部分都是呈現透明或乳白色且無味，正常的白帶可以幫助維持陰道濕潤與健康，異常的病理性白帶通常會有不同的顏色出現。

羅凱陽提醒，以下各種顏色代表不同的身體狀況：

1. 透明色：些微黏稠狀，正常狀態。

2. 乳白色：豆渣狀，黏稠，搔癢紅腫破皮等，常見黴菌性陰道炎。

3. 灰白色：水狀稀薄，有臭味，搔癢或刺痛，常見細菌性陰道炎。

4. 黃綠色：泡沫狀有霉味及腥臭味，發炎發熱，常見滴蟲性陰道炎。

5. 非經期褐色或帶血色：血味，膠質狀或液態，非經期非排卵期有血絲，常見黴漿菌或淋病或癌症相關等疾病。

羅凱陽說，中醫對應白帶的症狀類型有4種，「 脾氣虛型」是透明或白色，量多質清，容易疲倦時白帶更多、脹氣、軟便，治療以健脾益氣，去濕為主；「腎陽虛型」同樣為透明或白色，但呈現清水狀，容易腰痠、夜尿、下腹冷痛、怕冷、手腳冰冷等，治療以溫補腎陽，固澀止帶為主。

另外，「腎陰虛型」則是黃色或紅白相兼，陰部搔癢或灼熱感覺，容易潮熱盜汗、口乾舌燥等，治療以滋陰降火，清熱止帶為主；「肝經濕熱型」是黃綠色或豆腐渣狀，陰道灼熱或搔癢且明顯異味，常見陰道發炎或子宮發炎等，容易出現下腹疼痛、抽痛等，治療以清熱利濕止帶，疏肝理氣為主。

羅凱陽提供「3穴位1茶飲」幫助改善及預防，大腿內側根部，恥骨聯合上緣旁開2寸（3指幅）再下2寸，內收長肌外緣凹陷處的「陰廉穴」，可緩解月經不調，白帶或赤白帶下（帶下，指的是婦女私處的分泌物），陰部搔癢，痛經等；腳踝內側突起往上4橫指寬處的「三陰交穴」，有健脾去濕，調經疏通氣滯，緩解子宮出血等等效果；另外還有「婦科五穴」，羅凱陽表示，這是指大拇指第一指節外側，每兩分為一穴，合計五穴，可緩解月經不調，赤白帶下，痛經等。