專挑壯男！他腹痛暈眩以為沒事 醫揪食道癌第3期

食道癌早期無徵兆，專攻壯男！台中服務業5旬戴男近半年有上腹疼痛及暈眩，到急診打點滴、吃藥緩解以為沒事，直到狀況加遽，就醫發現胃潰瘍，還查出食道癌第3期，經接受放化療、手術後，嚇得戒掉菸酒檳榔，並配合醫囑定期回診。

烏日林新醫院胃腸肝膽科醫師蘇品碩說，食道癌早期無徵兆，在台灣發現逾九成已是中晚期，男性罹食道癌是女性的10倍，年齡以55至65歲居多。根據癌登，2023年國人十大癌症死因，食道癌位居第9位、男性癌症死因第5位；在台灣，鱗狀細胞癌占食道癌九成以上，與口腔癌族群有很大的重疊性。

蘇品碩說明，戴男經消化道內視鏡胃鏡檢查，發現胃食道逆流、胃潰瘍，細心的醫師還揪出中段食道有一處約2公分暗紅病灶合併約0.3公分小瘜肉，經切片檢查確診為食道鱗狀上皮細胞癌第3期。

蘇品碩指出，食道癌的危險因子包含抽菸、喝酒、嚼檳榔，愛吃過燙食物、醃漬食物，或是長期有胃食道逆流的患者皆為高風險族群。建議民眾，遠離菸酒檳榔，出現吞嚥有異物感、吞嚥困難、吞嚥疼痛、火燒心、體重減輕等疑似食道癌的症狀請盡早就醫，烏日林新醫院提供高階內視鏡檢查及治療，早期發現、早期診斷、早期治療。