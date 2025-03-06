未來1周先溼冷再回暖 今晚至明晨最凍 下周飆30度高溫

未來1周為先冷再逐漸回暖的過程。中央氣象署科長林伯東表示，今天到周六冷空氣影響，預測這波冷空氣強度達到大陸冷氣團，周日冷空氣減弱，下周一到下周三是溫度逐漸回暖過程。

目前台灣附近雲層多，林伯東表示，主要是華南地區一直不斷有水氣影響台灣，這些水氣從南邊來，繞過中南半島之後，進入中國大陸，然後順著氣流逐漸影響到台灣，所以目前受到這些雲系影響。而在下方有冷空氣影響，目前有一個冷高壓逐漸南下，台灣近地面屬於東北風冷空氣環境，在比較中層部分還是受到雲系影響。所以在這兩個系統影響之下，會造成又冷又溼的天氣。

未來1周天氣趨勢，林伯東表示，今晚華南持續有水氣影響，目前有道滯留鋒面在這附近，接下來冷高壓逐漸南下之後，台灣附近持續東北風，到周六高壓仍在長江口附近，周日整個高壓才會逐漸移出去，台灣附近風場才會轉為偏東風。下周轉為偏東南風環境，下一波的鋒面系統下周一至下周三也逐漸要建立起來，觀察下周四這個鋒面系統是否會影響台灣。

降雨趨勢，林伯東表示，持續有華南雲系移入，目前有降雨在發生，主要集中在中部以北、宜蘭、花蓮、澎湖。未來3天華南雲雨區影響會逐漸減弱，明天華南雲雨區移出去之後，但是水氣稍微偏多，西半部還是有零星降雨，不過有減弱趨勢，迎風面降雨也減弱下來。周六才會轉為北部和東半部迎風面降雨為主。

林伯東表示，周日至下周三水氣狀況都是減少的，屆時降雨偏向東半部、基隆北海岸，再慢慢轉為東南風，在花東地區、零星山區區域可能有些降雨。

溫度趨勢，未來1周先冷後暖。林伯東表示，今天到周六持續受到大陸冷氣團影響，北部和東北部溫度比較低，今晚到明天清晨可能有接近14度左右低溫，特別是竹苗近山區、比較高的區域甚至可能有接近10度左右低溫。中南部和花東沒這麼冷，但是整體來說早晚偏涼。冷空氣會一直影響到周六，周日之後整個溫度持續上升，一直到下周三中南部可能有30度左右高溫。

氣象署發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，今天上午至明天晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台東縣（含蘭嶼、綠島）、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。