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退休危機逼近！不改掉這3大壞習慣 「晚年恐陷入財務困境」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網站分享防止買過頭的3大秘訣。 圖／ingimage
日本網站分享防止買過頭的3大秘訣。 圖／ingimage

退休後，人們擁有更多自由時間，可以隨心所欲地享受購物的樂趣。但同時也會出現一些問題，像是「買了卻沒用到」或者「困惑不知道要收納到哪裡」。浪費錢購買不必要的東西不但沒有省錢，而且還可能造成收納上的困難。因此，日本網站「ESSE」分享了防止買過頭的3大秘訣。

第一個習慣：在購買前認真考慮是否真的需要

當你在商店或網上看到「這個好像很不錯」就衝動購買時，之後後悔的情況是相當常見的。為了避免這種情況發生，很重要的一點是在購買之前要好好考慮「這個東西真的需要嗎」。具體來說，可以問自己「如果不買這個，會有困難嗎？」。如果無法立即回答，可以暫時離開現場，喝杯茶，讓自己冷靜一下。回想一下家裡，是否已經有類似的東西，或者是否可以用其他東西代替。這樣花點時間思考後，你會發現有很多東西其實不是必需的。只要不要立刻購買，並且好好考慮，就能大幅減少衝動購買的情況。

第二個習慣：停止「先買來備著」的行為

上面提到了衝動購買，接著提到的是一個能夠持續使用的購買觀念。即使現在不急著用，但「先買來備著」往往會導致浪費購買的原因。特別是像特價品、限量版、或是「現在買就有贈品」、「現在這麼便宜」等情況很容易讓人感到緊迫，但真的需要嗎，這時候就要冷靜好好思考。建議大家可以設定一個「保留期間」。例如，即使覺得需要購買，也等待至少幾天到一周。檢查家中是否已經有重複的庫存，確認在使用期限內是否能夠使用完。可以寫下來，稍後若發現「還是需要！」就進行購買。即使沒有贈品，或者價格不夠便宜，但你確實需要這個東西，那麼就可以購買了。否則，這個東西對你來說不是必需品。

第三個習慣：一買一清

為了不讓物品過多，可以設立一個規則「購買新東西的同時，就要捨棄舊東西」。例如，當購買衣服、餐具等物品時，可以設立「新來的物品必須伴隨舊的物品去」這樣的規則，這樣就能防止物品不斷增加。物品累積太多時，管理的困難度就會增加，反而會變得麻煩。當然，尋找收納空間、把不用的物品放在一邊，不如精選你真正需要的物品，這樣的生活更加舒適。在購物之前，不僅要考慮「這真的必要嗎」，同時也要思考「買了這個，那我應該捨棄什麼」，這樣就能繼續過著整潔舒適的生活。

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