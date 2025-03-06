近期天氣趨勢曝 賈新興：下周末還有冷氣團

天氣持續溼冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天受大陸冷氣團及華南水氣移入影響，北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫雨，白天起西半部及花蓮漸轉有局部短暫雨。

他說，周六持續受偏強東北季風影響，北北基宜有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。周日，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨。下周一，午後北部山區及花東多雲。下周二至下周三，午後竹苗中山區及宜花山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四午後受鋒面影響，各地轉有局部短暫雨。下周五，北海岸、基隆、東北角及花東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有局部短暫雨。下周六，午後山區及宜花東有零星短暫雨，下周下午起至16日受鋒面及大陸冷氣團影響，各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。