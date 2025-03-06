台灣鮮奶像精品？愛好者嘆無法「牛飲」欠爽感：比台啤還貴

近日有網友在臉書社團「我愛全聯- 商品老實說」發文指出「大家牛奶都怎麼選？」他表示，自己在全聯超市觀察後發現，鮮奶的價格換算下來，竟比同超市販售的600ml玻璃罐經典台啤還要貴，讓他感到相當驚訝！貼文一出，引發網友熱議。

台灣鮮奶價格長期居高不下，根據全球數據庫Numbeo的最新資料，截至今年3月，台灣牛奶價格每公升約2.92美元（約新台幣96元），在全球排名第五高，僅次於蓋亞那、巴貝多、牙買加及香港。相較於2022年的全球第二高排名，台灣牛奶價格已有所下降，但對消費者而言，仍屬「高價品項」。

原PO表示，台灣本地的鮮奶品項無論在品質還是味道上都表現優異，但價格卻略顯昂貴，讓人難以像國外一樣，有大口暢飲冰牛奶的爽感。他回憶自己曾在德國、法國、紐西蘭、澳洲、日本與美國等地喝過各種牛奶，不僅價格親民，味道也相當不錯，因此更加期待能在台灣看到零關稅進口牛奶的選項。

然而，他表示，目前在全聯尚未見到紐西蘭零關稅液態牛奶的品項，雖然之前曾喝過全聯販售的美國牛奶，品質不差，但後來也逐漸少見。他感嘆，台灣本地牛奶雖然像精品，但偶爾也希望能有大容量、價格實惠的選擇，可以能夠真正「牛飲」而不會對荷包造成負擔。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表達對台灣牛奶價格的看法。一位網友直言：「在台灣買鮮奶說實在的挺盤的。」也有網友表示已經改喝奶粉，甚至有人指出：「我喜歡北海道的牛乳，但不在台灣買來喝，全球都知道買台灣鮮奶的是盤子。」更有留言提到：「台灣零售通路的牛奶售價好像是全世界第二貴的。」

針對台灣鮮奶價格居高不下的原因，有業界人士指出，主要與人工成本、氣候條件不適合酪農業，以及飼料成本高有關。因此有網友就建議大家可以透過團購方式購買鮮乳。

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