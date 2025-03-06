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影╱震撼畫面登外媒！台北101遭雷擊 美媒ABC也報導
台灣北部地區3日深夜出現大雷雨，台北101大樓被閃電擊中瞬間畫面相當震撼，登上國際媒體。
美國廣播公司（ABC News）4日報導，閃電擊中台灣摩天大樓，並秀出台北101大樓被閃電擊中的瞬間畫面，場面相當駭人壯觀。
報導指出，一道閃電擊中台北101大樓的尖頂，該大樓是台灣最高的建築，高1600多英尺。影片中可見，一道巨大的閃電擊中避雷針，許多網友留言表示，「OMG」、「漂亮」、「很棒的畫面」等。
事實上，台北101大樓過去也曾多次遭閃電擊中。去年9月，受到輕颱「葡萄桑」外圍雲系影響，北部地區降下強降雨，並伴隨頻繁的打雷閃電。許多網友目睹台北101大樓險遭巨大雷柱擊中後驚呼連連，此外101於2023年4月、2022年6月都有發生遭雷擊事件。
A bolt of lightning strikes the spire of Taipei 101, the tallest building in Taiwan, which stands over 1,600 feet tall. pic.twitter.com/QLIk7xu93h— ABC News (@ABC) March 4, 2025
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