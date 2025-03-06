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影╱震撼畫面登外媒！台北101遭雷擊 美媒ABC也報導

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面登上國際媒體。圖取自ABC News網站
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面登上國際媒體。圖取自ABC News網站

台灣北部地區3日深夜出現大雷雨，台北101大樓被閃電擊中瞬間畫面相當震撼，登上國際媒體。

美國廣播公司（ABC News）4日報導，閃電擊中台灣摩天大樓，並秀出台北101大樓被閃電擊中的瞬間畫面，場面相當駭人壯觀。

報導指出，一道閃電擊中台北101大樓的尖頂，該大樓是台灣最高的建築，高1600多英尺。影片中可見，一道巨大的閃電擊中避雷針，許多網友留言表示，「OMG」、「漂亮」、「很棒的畫面」等。

事實上，台北101大樓過去也曾多次遭閃電擊中。去年9月，受到輕颱「葡萄桑」外圍雲系影響，北部地區降下強降雨，並伴隨頻繁的打雷閃電。許多網友目睹台北101大樓險遭巨大雷柱擊中後驚呼連連，此外101於2023年4月、2022年6月都有發生遭雷擊事件。

台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面登上國際媒體。取自X
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面登上國際媒體。取自X

台北101 閃電擊中

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