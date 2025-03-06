冷氣團+水氣周五前溼冷 今晚到明晨冷空氣最強 周日回暖

受到新一波華南雲雨帶東移的影響，中北部、東北部地區午夜過後到今天清晨降雨又再度開始增多，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，雖然是屬於層狀雲系帶來的冷季型降雨，並沒有旺盛的對流系統發展，不過水氣滿多的，因此雲雨帶進來後還是帶來了較多的雨量。

中央氣象署針對基隆北海岸和宜蘭縣發布大雨特報。吳聖宇說，基隆北海岸一帶配合底層東北季風迎風面的抬升作用，累積雨量最多，自今天0時起到上午8時，新北市萬里已經有58.0毫米的累積雨量，金山也有57.5毫米、瑞芳49.0毫米，其他在苗栗以北地區普遍有20至40毫米不等的累積雨量。

降雨的範圍也往南、往東涵蓋到中部、台南、宜蘭及花蓮等地，吳聖宇表示，算是範圍還滿寬廣的一波雨勢。預估這波雲雨帶今天白天會持續通過，尤其是上半天降雨比較明顯；台南以北到宜蘭、花蓮等地都會受到影響，斷斷續續有降雨機會，中北部山區及基隆北海岸、宜蘭南側局部區域受到地形影響，累積雨量比較多，不過不至於有短時強降雨。

吳聖宇表示，如果雲雨帶東移速度較快，下半天開始降雨會有慢慢緩和的趨勢，今晚到明天上午可望又是一個雲雨帶之間水氣較少的空檔，各地雲量仍多，不過降雨的情況會明顯減少。明天下午到晚間預期還會有下一波雲雨帶東移通過，屆時中北部、東北部、東部的降雨將再度增加。

吳聖宇表示，這種華南雲雨帶一波一波東移，降雨中間有雨少空檔的型態算是相當典型的春雨，雨多跟雨少交錯的時間大概是半天、12小時左右，但也可能因為中高空風速的不同而有所差異，一直到明天很容易下雨。

溫度方面，他說，今明兩天較為明顯的下降，東北季風帶來的冷空氣更為增強，將會達到大陸冷氣團等級，預估今天白天北部、東北部高溫只有15至17度，中部及花蓮地區高溫也只有17至20度，南部及台東地區高溫仍可來到21至24度，南北之間的溫差較為明顯。

「今晚到明天清晨將是冷空氣最強的時候」，吳聖宇表示，嘉義以北到宜蘭空曠地區有機會出現10度或以下的低溫。明天白天冷空氣稍微減弱，仍然偏冷，各地白天高溫跟今天類似，明晚到周六清晨還有一次低溫發生機會，嘉義以北到宜蘭空曠地區可能接近10度低溫。

周末兩天隨著大陸冷氣團減弱、華南雲雨帶位置北抬，天氣將逐漸好轉，溫度也會逐日回升。吳聖宇表示，周六台灣附近底層仍是東北風為主，中高層逐漸轉變為西南風，華南雲雨帶水氣較多的區域往北調整，台灣各地雲量仍多。不過，降雨範圍可望縮減到大台北、東半部以及中部的山區，其他地方多雲或陰天。

吳聖宇表示，周日底層的東北風強度會較為明顯的減弱，風向也逐漸轉為偏東風，華南雲雨帶位置會更往北移動，台灣附近雲量開始減少，東北部、東部仍有局部短暫陣雨，其他地方則是多雲的天氣，甚至陽光會逐漸開始出現。

溫度方面，吳聖宇表示，周六白天起溫度回升，不過幅度不大，北部、東北部白天高溫回升到18至20度，中部及花蓮高溫21至24度，南部及台東高溫可達25至28度。

周日溫度的回升幅度就會明顯許多，吳聖宇表示，北部、東北部白天高溫將回升到21至24度，中南部及花東地區高溫普遍可達24至28度，南部有機會來到29至30度。夜晚清晨還是有些涼意，日夜溫差變得比較大。

下周的天氣，吳聖宇表示，下周三都算是相對穩定、溫暖的型態，降雨少、白天較溫暖偏熱，容易起霧。下周四到下周六可能又會有華南雲雨帶以及鋒面系統要影響台灣，各地降雨增多，16日預期又將有冷空氣南下，溫度有再度轉冷的機會。春季的天氣變化很大，預報可掌握度較低，留意最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。