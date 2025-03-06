移工在台從4公尺高墜地脊椎屈曲牽張性骨折 微創手術助康復

一名移工休假日到台中旅遊，不慎從4公尺高處墜地，下背劇烈疼痛送到台中慈濟醫院，骨科醫師陳明慶診斷為「屈曲牽張性骨折」，以微創固定手術矯正受傷椎體，加以固定保護，協助他快速恢復。

台中慈濟醫院骨科醫師陳明慶表示，脊椎微創手術已經很成熟，恢復時間快是病人的福氣；30歲移工表示，他當時身體落地後站不起來，下背非常疼痛必須有人攙扶，陳明慶醫師從Ｘ光片影像發現第12節胸椎呈現明顯爆裂性骨折，再透過電腦斷層確定是脊椎骨折中嚴重的「屈曲牽張性骨折（chance fracture）」，立即為移工手術治療。

移工一個人在台灣工作，他希望儘早恢復正常生活，雇主也協助部分醫療負擔，所以選擇醫師建議的「經皮微創椎弓骨釘內固定」自費手術。

陳明慶表示，經皮微創椎弓骨釘內固定是在沈先生骨折的第12節胸椎，上下各兩節打入骨釘固定，即第10胸椎至第2腰椎，並撐開受傷椎體，背部有8個約一公分傷口，微創手術能減少肌肉組織破壞，術後等待時間讓骨頭自行生長修復；移工手術一日後就能下床走路。

陳明慶醫師表示，屈曲牽張性骨折並不常見，通常是車禍或急煞車的瞬間，安全帶固定使上半身過度拉扯又屈曲，如同脊椎甩鞭條；另一個原因就是高處墜落，因重力作用，身體重摔也會過度屈曲、牽張，嚴重會導致脊椎前、中、後柱爆裂性骨折、椎體韌帶撕裂，骨骼碎片也可能傷及脊椎神經。

他說病人下半身是否感覺麻木異常，都會影響後續手術治療方式，還好這名移工沒有神經學方面症狀；移工兩周後拆線，傷口小、恢復快，術後穿著背架固定脊椎，數周後就能正常活動。