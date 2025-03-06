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水氣一波波今明最溼冷 吳德榮：周日暖氣團增強熱如夏

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天中部以北易降雨，偶有較大雨勢，冷空氣最強，中部以北感覺特別溼冷。本報資料照片
今、明兩天中部以北易降雨，偶有較大雨勢，冷空氣最強，中部以北感覺特別溼冷。本報資料照片

中央氣象署發布濃霧特報，今晨桃園至苗栗地區易有低雲或局部霧影響能見度，桃園及苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象。東北風影響，氣象署並發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨中部以北已有降雨，桃園、苗栗有濃霧。

今、明兩天一波波的水氣通過，吳德榮表示，中部以北易降雨，偶有較大雨勢，南部影響相對較小；今、明兩天冷空氣最強，中部以北感覺特別溼冷，為典型春寒雨若泉型態。

至於冷空氣強度，吳德榮表示，今晚、明晨台北測站約可降至14、15度，有觸及大陸冷氣團標準的機率；北台灣部分平地的最低氣溫仍可降至10度左右，春寒料峭，應注意保暖。今天北部10至16度、中部11至20度、南部15至28度、東部12至25度。

周六冷空氣微幅減弱，降雨範圍略縮小，吳德榮表示，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣仍溼冷、應持續注意保暖。周日白天起至下周三暖氣團逐日增強，各地區轉為晴朗穩定、易起霧的天氣，周日氣溫漸升，下周一至下周三高溫再回升至30度以上。

吳德榮表示，下周四鋒面影響，下周五、下周六又有一波波的水氣、伴隨降雨通過、偶有較大雨勢，為典型春雨的型態。但各國模擬鋒後冷空氣的南侵，其強弱及先後有很大差異，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 桃園 氣象署

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