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2月台灣氣候回顧 氣象署：2波寒流+3波冷氣團全台偏冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年2月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年2月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布今年2月台灣氣候重點回顧，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣溫偏冷、雨量正常至偏多。2月平均氣溫為17.6度，氣候平均值為18.5度；全台11個平地站平均氣溫較氣候值低0.9度。受兩波寒流及3波大陸冷氣團影響，全台氣溫以偏冷為主。僅玉山站為偏暖類別。

累積雨量方面，2月平均101.7毫米，氣候平均值（中位數）78.1毫米。約為氣候值的1.3倍。2月上、中及下旬各有1波鋒面，其中，2月中旬受南方雲系影響，全台降雨顯著。僅新竹站為偏少類別。降雨日數方面，2月平均10天，氣候平均值11.2天。除恆春站偏多外，其餘測站大致正常。

至於日照時數，2月平均71.1小時，氣候平均值98.9小時；僅阿里山站偏多，其餘測站偏少至正常。成功站為同期第2少；花蓮、台東、大武及蘭嶼站為同期第3少。

氣溫 氣象署 雨量

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