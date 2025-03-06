大雨+濃霧特報 今明各地溼冷 高山明後天有機會3月雪

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象署並發布濃霧特報，今晨桃園至苗栗地區易有低雲或局部霧影響能見度，桃園及苗栗已或將出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署說，今天華南雲雨區東移，各地天氣仍不穩定，海峽一帶不時有雲系移入，雖有空檔，但中部以北、花東地區較容易降雨，其餘各地也有局部短暫陣雨。時節進入春季，短延時強降雨發生的機率提高，外出活動攜帶雨具備用。

溫度方面，隨著大陸冷氣團持續影響，今天北部及東北部天氣溼冷，白天高溫大約15至17度，整日偏冷，中部約20度，花東及南部21至24度，早晚偏冷，入夜之後中部以北低溫13、14度，南部、花東地區15、16度，有回到冬天的感覺，留意氣溫上的變化；澎湖14至16度、金門11至15度，馬祖8至10度。

明天大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；華南雲雨區東移，各地天氣濕冷，降雨機率偏高，中部以北、東北部及東部地區降雨範圍較廣泛，其他地區有局部短暫雨。

周六至周日清晨大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。留意北部地區與前1天高溫差距較大，約5度。

下周一至下周三東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲；金門、馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度。

下周四鋒面通過及東北季風增強，各地天氣轉涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周五、下周六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天至周六清晨中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。春季天氣變化快速，雲雨區、鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。