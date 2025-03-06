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舞台劇「謝謝大家收看」周六高雄演出
金鐘獎得主于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手合作的舞台劇「謝謝大家收看」，3月8日、9日婦女節將在高雄衛武營演出，其中于子育在劇中分飾5角，從少女、眷村媽媽，到忘了時間腳步的銀髮老奶奶，每個角色有血有肉有份量，可說是「三八婦女節」最佳代言人！
監製兼主角王偉忠表示，這齣戲看起來是劇中人「王忠偉」的故事，實際上是大家的故事，短短100分鐘之內帶著觀眾重溫生命的重要時刻。全劇由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，購票可上udn售票網。
王偉忠在「謝謝大家收看」有吃重演出，他飾演老兵爸爸幫孩子向老師求情的橋段，讓許多觀眾跟著流淚。他說，因為場地難安排，往後這齣戲比較不可能再回高雄演出，高雄觀眾宜把握這次機會，一起來溫習人生。
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