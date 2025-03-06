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攝護腺癌年增2成 PSA檢查應普及化

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導
高齡男性是攝護腺癌高風險族群。本報資料照片
高齡男性是攝護腺癌高風險族群。本報資料照片

隨著高齡化社會來臨，依最新111年癌症登記報告，以中老年男性為主的攝護腺癌，在男性新發癌症排序躍升至第三名，新增個案數突破9,000人。國衛院癌症研究所所長、台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍示警，攝護腺癌絕不是生長緩慢及惡性度不高的癌症，實際上，台灣30%是晚期患者，美國只有3%，5年存活率也只剩兩成，國人應重視攝護腺特定抗原PSA的篩檢。

國衛院癌症研究所所長查岱龍。本報資料照片
國衛院癌症研究所所長查岱龍。本報資料照片

2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」將於4月12日、13日舉行，查岱龍將發表「攝護腺癌發生率上升 精準篩檢的必要性」，歡迎民眾報名參加。

PSA是一種只存在於攝護腺上皮細胞的蛋白質，可以被當作早期偵測攝護腺癌的工具。查岱龍指出，美國泌尿科醫學會早在1986年就建議50歲男性進行PSA篩檢，找出很多早期患者，美國晚期患者只占3%，因此出現過度診斷治療的疑慮。但台灣的民情不同，PSA檢查並不普及，五成患者被診斷時就已經是三、四期了，沒有過度診斷的問題，如何阻止或減少晚期患者才是重要課題。

男性新發癌症第三

查岱龍提醒，南韓的男性癌症第一名是攝護腺癌，台灣最新的癌症登記報告，攝護腺癌也從男性新發癌症第五名爬到第三名，新發生人數從110年的7,481人增加到111年9,062人，年成長21%，成長速度非常驚人，而且隨著超高齡化社會來臨及飲食西化，台灣恐怕也會走向韓國的發展趨勢，國人不得不重視。

美國將PSA列為普篩，但台灣沒有相關政策，是否列為常規可以討論，但國人對於抽血驗PSA仍不重視，也錯失發現早期癌症的機會。查岱龍強調，這是成本很低的醫療投資，尤其是有家族史或有症狀者都可以檢測PSA數值。

攝護腺癌的診斷並不會太難，查岱龍說，除了男性可將PSA列為檢查項目之一，肛門指診及經直腸超音波檢查都是協助診斷的工具之一。但是，晚期病人太多的另一個原因，是來自於國內男性健康意識不夠，關於泌尿道的問題都視而不見，錯失發現早期癌症的機會。

年紀大勿放棄治療

查岱龍舉例，有調查指出，台北市民50歲以上男性有泌尿道問題，例如頻尿、夜尿，五成都認為正常，也不認為需要就醫，會到醫院看診的人，多數都是被伴侶拖到診間，有些患者自述，一個晚上起來尿尿次數偏多也是正常沒問題，怎麼突然就尿不出來了。

一直以來，攝護腺癌被認為是長壽癌症，也被衛教是「生長緩慢及可長期存活，追蹤就可以的癌症」，而這些文字來自很多的衛教內容。查岱龍提醒，攝護腺癌是樣態很多的癌症，有些確實是積極追蹤就行，但有些腫瘤容易轉移也會致命，更不代表患者年紀大了，就要放棄治療，這些錯誤觀念都須要導正，而與醫療團隊積極配合，找出最好的治療方式，才是最好的方式。

2025癌症論壇暨工作坊「精準抗癌 暖心陪伴」

論壇時間：

●4月12日（六）9時至16時（8時30分開放入場）

●4月13日（日）9時至12時（8時30分開放入場）

地點：政大公企中心A2國際會議中心（台北市大安區金華街187號2樓）

免費報名

工作坊時間：

●4月13日（日）14時至16時（兩場擇一參加，13時30分開放入場）

1.【癌友吃出好營養】政大公企中心 A939會議教室

2.【癌後運動處方 有動「5」保庇】政大公企中心 A937會議教室

每場報名費100元

報名：02-8692-5588轉5616、2622

「2025癌症論壇暨工作坊：精準抗癌 暖心陪伴」，於4月12日、13日登場。圖／聯合報健康事業部提供
「2025癌症論壇暨工作坊：精準抗癌 暖心陪伴」，於4月12日、13日登場。圖／聯合報健康事業部提供

攝護腺癌 癌症

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