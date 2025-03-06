聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／巧思創作早安圖 分享友人也自娛

聯合報／ 文／劉惠玲（苗栗市）
製作早安圖分享友人，自娛娛人。圖／劉惠玲提供
製作早安圖分享友人，自娛娛人。圖／劉惠玲提供

春寒料峭雨紛紛的清晨，啟動一天的開始，手機通訊傳來朋友提醒「天雨路滑 出入請小心」與「天冷加衣 穿厚燒燒」的早安圖，頓時感到溫暖且振奮精神，感念好友們在我起床的此刻，就有問候捎來，窩心啊。

我常在外出遊歷或散步時，隨興拍下眼見景致，例如當季花卉、蒼鬱樹影、幽遠山徑、竹林隧道、湖面倒影，甚或別致的建築，只要賞心悅目都是我鏡頭獵取的美圖，藉此製作成早安圖分享友人，自娛娛人滿心歡喜。

雖然只是短短幾個字的問候語詞貼在圖案，常需要構思版面相襯益彰、寫上雋永勵志的文字、選擇字型與顏色，或加些貼圖，從發想設計到完成，是我在早餐桌上豐富的創作過程，自覺滿意後再誠心發送給至親好友，期望他們看見時，也和我在每個清晨收到的早安問候一樣，感覺溫暖與喜悅。

更有朋友欣賞我的作品，下載留存，過些時候再使用同樣的圖，發在群組問候大家，使我覺得欣喜，原來被欣賞與一再分享是快樂的來源。

無論是朋友群組或者個人，只要有問候捎來，我一定回覆早安圖，有的時候因事忙忘了回覆，我也盡量補上日安、午安等問候。

曾經聽到有人說每天的回覆，已經造成心理上的壓力，我倒是不覺得，因為朋友們的期待，牽動著我的創作與分享，就繼續這一份甜蜜的負擔吧。

下載 朋友 貼圖

延伸閱讀

罷團疑似違法募款 國民黨「打惡罷戰隊」赴監院檢舉

親綠罷團疑違法募款 藍赴監察院檢舉

影／罷免是門好生意? 國民黨監察院檢舉罷團違法募款

【重磅快評】罷藍群組違法募款 難道後門已開？

相關新聞

手搖飲店愛用冰磚奶 生乳量打問號

台紐經濟合作協定上路，紐西蘭液態乳零關稅進口，但其實影響台灣乳品市場的，還有進口冰磚奶壓境問題。中華民國乳業協會指出，飲...

育嬰津貼 雙親領滿半年擬再多1個月

婦女節將至，勞動部昨預告今年將修正「就業保險法」，讓領滿六個月育嬰留職停薪的雙親，再各自多領一個月育嬰留停津貼，盼藉此提...

我擬開放全齡日本牛進口 取消30月齡限制

繼美國、加拿大後，日本牛肉進口也將再擴大。衛福部新任食藥署署長姜至剛一上任，食藥署三月四日就預告修正「日本牛肉及其產品之...

入行薪資5、6萬？ 護理團體：沒這行情

急診壅塞凸顯護理人力缺口，衛福部護理及健康照護司公布一一三年全台四百多家醫院護理人員薪資統計，其中年資一年以下非主管全職...

14縣市有感搖晃！21:27台南極淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！中央氣象署地震測報中心，今天晚上9時27分發布地震報告，台南市楠西區發生規模5.2地震，震央在台南市政府東北東...

台南規模5.2地震破裂面積相當於大安區 專家：0.03顆原子彈

台南楠西今晚9時27分發生規模5.2地震，前中央氣象署地震中心主任郭鎧紋表示，今晚的地震相當於0.03顆原子彈能量釋放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。