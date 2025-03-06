健康你我他／巧思創作早安圖 分享友人也自娛

春寒料峭雨紛紛的清晨，啟動一天的開始，手機通訊傳來朋友提醒「天雨路滑 出入請小心」與「天冷加衣 穿厚燒燒」的早安圖，頓時感到溫暖且振奮精神，感念好友們在我起床的此刻，就有問候捎來，窩心啊。

我常在外出遊歷或散步時，隨興拍下眼見景致，例如當季花卉、蒼鬱樹影、幽遠山徑、竹林隧道、湖面倒影，甚或別致的建築，只要賞心悅目都是我鏡頭獵取的美圖，藉此製作成早安圖分享友人，自娛娛人滿心歡喜。

雖然只是短短幾個字的問候語詞貼在圖案，常需要構思版面相襯益彰、寫上雋永勵志的文字、選擇字型與顏色，或加些貼圖，從發想設計到完成，是我在早餐桌上豐富的創作過程，自覺滿意後再誠心發送給至親好友，期望他們看見時，也和我在每個清晨收到的早安問候一樣，感覺溫暖與喜悅。

更有朋友欣賞我的作品，下載留存，過些時候再使用同樣的圖，發在群組問候大家，使我覺得欣喜，原來被欣賞與一再分享是快樂的來源。

無論是朋友群組或者個人，只要有問候捎來，我一定回覆早安圖，有的時候因事忙忘了回覆，我也盡量補上日安、午安等問候。

曾經聽到有人說每天的回覆，已經造成心理上的壓力，我倒是不覺得，因為朋友們的期待，牽動著我的創作與分享，就繼續這一份甜蜜的負擔吧。