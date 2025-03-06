聽新聞
0:00 / 0:00
食藥署教彩妝5守則 使用不踩雷
常見化妝品使用有些注意事項，食藥署醫療器材及化粧品組審查員方韻淑說，上眼影要使用乾淨的刷具或眼影棒，因為手部可能有髒汙或細菌，直接使用會造成產品汙染、加速變質；眼線液要畫在眼睫毛根部、不建議太接近黏膜處。
很多人使用的睫毛膏，方韻淑說，避免在過程中把空氣或細菌帶入，建議輕輕旋轉取出即可；使用口紅在餐後補妝，要把嘴角的食物擦乾淨再塗。
卸妝也很重要，方韻淑說，眼唇彩妝一定要卸乾淨，建議先用卸妝液搭配化妝棉，輕敷在眼皮5至10秒，再進到眼角、睫毛根部等缷妝步驟。
食藥署副署長王德原提醒，消費者可依「彩妝5守則」：「選有標」，購買標示完整產品；「查登錄」，必要時可至食藥署「化粧品產品登錄平台系統-民眾查詢」；「依用法」，不同部位使用彩妝品照標示使用；「要檢視」，定期檢查化妝品是否過期、變質或發霉；「重衛生」，應保持工具衛生，避免與他人共用，確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言