食藥署教彩妝5守則 使用不踩雷

常見化妝品使用有些注意事項，食藥署醫療器材及化粧品組審查員方韻淑說，上眼影要使用乾淨的刷具或眼影棒，因為手部可能有髒汙或細菌，直接使用會造成產品汙染、加速變質；眼線液要畫在眼睫毛根部、不建議太接近黏膜處。

很多人使用的睫毛膏，方韻淑說，避免在過程中把空氣或細菌帶入，建議輕輕旋轉取出即可；使用口紅在餐後補妝，要把嘴角的食物擦乾淨再塗。

卸妝也很重要，方韻淑說，眼唇彩妝一定要卸乾淨，建議先用卸妝液搭配化妝棉，輕敷在眼皮5至10秒，再進到眼角、睫毛根部等缷妝步驟。

食藥署副署長王德原提醒，消費者可依「彩妝5守則」：「選有標」，購買標示完整產品；「查登錄」，必要時可至食藥署「化粧品產品登錄平台系統-民眾查詢」；「依用法」，不同部位使用彩妝品照標示使用；「要檢視」，定期檢查化妝品是否過期、變質或發霉；「重衛生」，應保持工具衛生，避免與他人共用，確保安全。