46歲女喘到走不動 緊急洗腎救命

莫名呼吸喘，竟是腎臟健康亮紅燈。46歲陳小姐是資深旅遊領隊，2年前帶團到越南感到身體不適，以為感染新冠肺炎，回國後，竟喘到走不動，檢查是腎臟嚴重受損，導致心臟衰竭，須緊急洗腎。陳小姐先經血液透析，穩定病情，4天後改為腹膜透析，迄今兩年多，繼續從事旅遊業工作。

台北榮總副院長侯明志表示，慢性腎病患者受疾病影響需要透析治療，透析分為血液透析及腹膜透析，其中，血液透析為每周3次返回醫院治療，相較之下，在家腹膜透析具有方便性，且降低醫療耗用，健保署於2023年7月起，加強推動腹膜透析。

台北榮總腎臟科主任林志慶指出，近年腹膜透析成為國際優先推薦的治療方式，優點包括治療時間及飲食彈性較高，感染多為局部性，避免全身性感染，並可以保留殘餘腎功能，降低心血管疾病風險，且存活率較高，旅遊行程較不受限。台北榮總腎臟科主治醫師楊智宇說，有透析需求腎友可優先考慮腹膜透析。

台北榮總腎臟科主治醫師黎思源說，腹膜透析治療前需進行腹膜透析植管手術，分為傳統經皮內科植管及傳統腹腔鏡植管，北榮腎臟科團隊兩年前整合兩種術式一樣採用腹腔鏡，但使用的經腹腔鏡套組從3支減為1支，術式簡化且傷口較小、復元快，腎友隔天就能開始腹膜透析治療，目前已有近200位腹膜透析腎友採用此手術。

黎思源說，此術式幫助洗腎病友免於血液透析與腹膜透析「雙洗」之苦，且適用於所有洗腎病友，相關研究成果於2023年發表於國際期刊「美國腎臟學會期刊」。