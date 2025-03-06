春雨綿綿 德基水庫只差3米滿水位

這波鋒面雨勢強襲台灣，大甲溪電廠表示，德基水庫在幾波春雨幫忙下，今年春節後降雨量明顯增加，山區經常春雨綿綿，水庫水位昨天維持1405.39公尺高水位，蓄水率達94.13%，預估至今年底的供水無虞。

水利署南區水資源分署統計，截至昨天下午5點，曾文水庫水位約224.71公尺，蓄水率約80.93%，近日上游降雨不無小補，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾4.68億立方公尺。另，南化水庫蓄水率約86%。

大甲溪電廠副廠長鄭財河說，很難想像2021年世紀大旱時，德基水庫水位只剩1%，只剩一片乾涸泥巴地，如今庫容回升，順利配合一期稻作灌溉。

南投縣日月潭水庫水位達747.81公尺，距滿水位不到1公尺。台電大觀發電廠表示原本蓄水量就達9成以上，水位可望繼續上升。桃園石門水庫水情也穩定，蓄水量較去年同期增加6200萬噸，昨天蓄水率增至82%。