聽新聞
0:00 / 0:00

馬偕遭駭 1660萬筆個資傳外洩

聯合報／ 記者沈能元馬瑞璿張宏業／台北報導
馬偕醫院2月遭駭客入侵，駭客近日公開販售馬偕1660萬病人個資，且已有人接洽駭客集團，以10萬美元價格購買相關資訊。聯合報系資料照
馬偕醫院2月遭駭客入侵，駭客近日公開販售馬偕1660萬病人個資，且已有人接洽駭客集團，以10萬美元價格購買相關資訊。聯合報系資料照

馬偕醫院上月遭勒索軟體攻擊，五百多台電腦當機；駭客二月廿八日在網路論壇宣稱販售馬偕醫院一六六○萬筆個資。衛福部昨表示，目前無法百分之百確認資料為馬偕醫院流出，交檢調釐清。

據了解，已有人接洽駭客集團，以十萬美元價格購買相關資訊。另彰化基督教醫院也遭勒索軟體攻擊，連續兩家醫院遭攻擊，衛福部資訊處已將此事件定義為「系統性攻擊」，不排除其他醫院可能成為下一個目標。

調查局已確認是Crazy Hunter駭客組織入侵，造成病毒橫向擴散，院內掛號與病歷不受影響，由調查局資安站與台北市調查處偵辦。

據了解，全案是因馬偕醫院多名醫師郵件帳密外洩，導致駭客組織破解防護系統，進入主機後對資料庫進行加密，影響正常運作，但未發現有病歷個資遭竊取，也無發現勒索情事；網路論壇宣稱販售的「馬偕醫療個資」，應與馬偕醫院資料庫無關。

馬偕醫院上月九日開始遭到勒索軟體攻擊，院內門急診系統五百多台電腦當機。衛福部在第一時間介入，並請數位發展部資通安全署派專家直接進駐醫院，守住相關攻擊。

不過駭客二月廿八日在網路論壇中ＰＯ文，指目前手中擁有的不只台北、淡水馬偕病人資訊，連馬偕兒童醫院、新竹馬偕、新竹馬偕兒童醫院、台東馬偕的病人資訊全部掌握在手，手中總共握有一六六○萬病人資料，包含姓名、身分證字號、手機號碼、住家地址、病歷。還有部分醫學研究報告，包含臨床實驗結果，檔案大小總計卅二點五ＧＢ。

衛福部資訊處長李建璋說，駭客入侵馬偕醫院後，當時有秀出幾筆資料，經比對並非馬偕醫院資料，但駭客目前在網路販售資料，初步了解確實是一些醫療資料，是否從馬偕醫院取得，無法百分之百比對。

網路 馬偕醫院 駭客

延伸閱讀

駭客疑販售馬偕個資1660萬筆 衛福部：檢調已介入

馬偕1660萬名病人個資恐外洩 駭客集團開價309萬元賣出

罷免王美惠領銜人放棄2階連署 有藍營支持者不放棄

連2家醫院遭駭 衛福部定調系統性攻擊

相關新聞

台南連2震「震央都在楠西」 網驚呼：聽到地鳴後開始搖

今晚9時27分，南部民眾手機響起國家級警報，指出南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」；南...

台南規模5.2地震破裂面積相當於大安區 專家：0.03顆原子彈

台南楠西今晚9時27分發生規模5.2地震，前中央氣象署地震中心主任郭鎧紋表示，今晚的地震相當於0.03顆原子彈能量釋放，...

14縣市有感搖晃！21:27台南極淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！中央氣象署地震測報中心，今天晚上9時27分發布地震報告，台南市楠西區發生規模5.2地震，震央在台南市政府東北東...

台南楠西規模5.2地震 地震中心：屬於0121嘉義大埔餘震

地牛翻身！中央氣象署地震測報中心，今天晚上9時27分發布地震報告，台南市楠西區發生規模5.2地震，震央在台南市政府東北東...

勞動部將修法！雙親育嬰留停請滿6個月多領1個月津貼 估2.1萬人受惠

婦女節將至，勞動部今召開「勞動部協助婦女就業、安心投入職場記者會」指將修正「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的...

「回到冬天」大陸冷氣團明來襲 低溫下探13度

大陸冷氣團明來襲，中央氣象署預報員官欣平表示，冷氣團明天報到，並持續影響到周日，且周五前受到華南雲雨東移影響，各地都有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。