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反對全齡日本牛解禁 消基會：仍有食安疑慮

聯合報／ 記者陳雨鑫陳宛茜李柏澔／台北報導
衛福部食藥署4日預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。本報資料照片
衛福部食藥署4日預告，修訂「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放日本全齡牛肉進口。本報資料照片

衛福部食藥署擬開放全齡日本牛肉進口，專家表示，二○一三年日本就列為狂牛症風險可忽略國家，取消牛隻月齡進口限制，台灣將有更多和牛肉品可供選擇。不過消基會表示，開放全牛齡牛肉進口仍有食安疑慮，質疑是為了和日本簽署經濟夥伴協議，反對這次修正。

台灣大學獸醫專業學院名譽教授周晉澄表示，日本經歷狂牛症事件，從第一起案例爆發後，屠宰牛隻依規定皆需取出組織檢驗，釐清是否有狂牛症病原體。他認為，日本狂牛症風險控管狀況極佳。開放後唯一風險，需要關注是否有其他國家將具風險牛肉運往日本後，製作成肉骨粉等產品，再以產自日本的名義運輸到台灣。

感染狂牛症牛隻，大多發病時間在卅月齡左右，周表示，因此過去各項規定皆限制進口牛肉的屠宰年齡需在卅月齡以下。但據了解，日本屠宰的牛隻大多落在廿一月齡到卅七月齡，超過卅月齡以上才屠宰的牛隻品種，幾乎都是「日本和牛」。

周晉澄說明，日本和牛飼養品質高，成長速度慢，多在卅月齡以上才會屠宰，日本先前統計，全年牛隻屠宰年齡落在卅月齡以上，占整體屠宰量三分之一，換言之，日本三成左右的屠宰牛隻品種，都屬高經濟價值的和牛。若單純開放日本全齡牛肉輸台，台灣未來的和牛品項選擇會更多元。

對於食藥署修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，消基會表達「反對」。執行董事吳榮達指出，日本並未擺脫狂牛症陰影，質疑外交部正積極推動與日本簽署經濟夥伴協議（EPA），此次預告修正是否為外交犧牲國民健康？呼籲衛福部說明修正理由。

台灣肉牛產業發展理事長張志名表示，這次擬開放日本全齡牛進口，可能是日本的狂牛症風險已經被證實可控，但仍會擔心種牛場的淘汰母牛參雜進來，仍要謹慎看待。

日本和牛 狂牛症 風險

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