聽新聞
0:00 / 0:00

第35屆醫奉獎 受理推薦報名

聯合報／ 本報訊
第35屆醫療奉獻獎開始接受報名。圖／厚生會提供
第35屆醫療奉獻獎開始接受報名。圖／厚生會提供

為樹立醫藥衛福相關領域從業人員典範，「中華民國第35屆醫療奉獻獎」開始接受報名，請大家舉薦合乎本獎項選拔標準的醫藥衛福及相關領域從業人員，包含醫藥、公衛、健康促進等相關服務及社福領域，如社工、志工、照服員等，讓更多人參與此項盛事。

民國79年起，財團法人厚生基金會有感於醫界有一群人，為了照顧民眾健康，無怨無悔付出，與衛福部、聯合報系與TVBS聯利媒體股份有限公司等，共同舉辦「醫療奉獻獎」來鼓勵他們，今年為第35屆。

即日起至5月31日止，接受各界報名和推薦。獎項分為個人醫療奉獻獎至多8名、特殊貢獻獎1名，團體醫療奉獻獎1名、團體貢獻獎1名，總獎項最多可達11名。

特別提醒，近年獎項新增團體貢獻獎1名，凡於國內外醫藥衛福領域有具體貢獻事蹟的團體，即符合推薦資格。

只要在國內外基層、偏遠地區或特殊醫療等單位，從事醫藥衛生福利工作10年以上，或有具體尊重生命、關懷人群等服務事蹟，可向主辦單位索取報名表或網路下載填寫即可。

此活動採推薦從寬、甄審從嚴原則，推薦僅須由兩人簽名推薦，或由單一組織、機關、團體舉薦。經選拔活動委員會評選程序審議通過後，安排總統接見得主，及舉行隆重頒獎表揚典禮。

下載 照服員

延伸閱讀

朱樹勳巧手不只擅於救人也能作畫 親友：沒見過他發脾氣

選校看過來！2025「最佳學群力」 企業最愛聘僱各學群大學前七名出爐

114學測考生填志願必看！一表看17學門起薪排行 4大學群人才最搶手

你在哪兒？「醫療奉獻獎」醫師尋找首位接生的新生兒

相關新聞

手搖飲店愛用冰磚奶 生乳量打問號

台紐經濟合作協定上路，紐西蘭液態乳零關稅進口，但其實影響台灣乳品市場的，還有進口冰磚奶壓境問題。中華民國乳業協會指出，飲...

育嬰津貼 雙親領滿半年擬再多1個月

婦女節將至，勞動部昨預告今年將修正「就業保險法」，讓領滿六個月育嬰留職停薪的雙親，再各自多領一個月育嬰留停津貼，盼藉此提...

我擬開放全齡日本牛進口 取消30月齡限制

繼美國、加拿大後，日本牛肉進口也將再擴大。衛福部新任食藥署署長姜至剛一上任，食藥署三月四日就預告修正「日本牛肉及其產品之...

入行薪資5、6萬？ 護理團體：沒這行情

急診壅塞凸顯護理人力缺口，衛福部護理及健康照護司公布一一三年全台四百多家醫院護理人員薪資統計，其中年資一年以下非主管全職...

14縣市有感搖晃！21:27台南極淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！中央氣象署地震測報中心，今天晚上9時27分發布地震報告，台南市楠西區發生規模5.2地震，震央在台南市政府東北東...

台南規模5.2地震破裂面積相當於大安區 專家：0.03顆原子彈

台南楠西今晚9時27分發生規模5.2地震，前中央氣象署地震中心主任郭鎧紋表示，今晚的地震相當於0.03顆原子彈能量釋放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。