我擬開放全齡日本牛進口 取消30月齡限制

繼美國、加拿大後，日本牛肉進口也將再擴大。衛福部新任食藥署署長姜至剛一上任，食藥署三月四日就預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消卅個月齡以下牛隻才能進口限制，擬開放全牛齡日本牛肉進口。

姜至剛表示，這是經過六年專業研析得出的結果，科學歸科學，評估認為風險低，可忽略。

日本牛肉曾因狂牛症疫情禁止輸台多年，食藥署副署長林金富表示，二○一七年開放日本卅月齡以下牛肉輸入台灣後，日本在二○一九年申請開放全牛齡牛肉進口，不再有卅月齡限制。經派人到日本實地查核和舉行專家會議，同時經過書面審查，確認吃日本牛肉風險低，於是擬開放日本全牛齡牛肉進口，草案預告六十天，廣泛搜集各界意見，後續再綜合評估。

食藥署統計，二○二三年牛肉報驗輸入國家，美國最多，占百分之卅八，巴拉圭次之，占百分之廿六點六、澳洲第三，為百分之十八點六、日本位居第一，僅占百分之一。

林金富指出，世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ，舊稱ＯＩＥ）將狂牛症風險國家分為三等級，包括「風險未明」、「風險可控制」與「風險可忽略」。日本和美國、加拿大一樣，都屬於「風險可忽略」國家，我國於二○二一年開放全牛齡美牛、二○二三年開放全牛齡加拿大牛。

同樣發生過狂牛症案例的國家，還有荷蘭與瑞典，目前也都屬於「風險可忽略」國家，我開放荷蘭牛隻月齡限制十二月齡以下，瑞典則是卅月齡以下，林金富表示，因兩國均未申請進一步開放。

本次草案預告內容也包括，疑似或證實為牛海綿狀腦病病例牛隻，或已證實牛海綿狀腦病病例之同世代牛隻，其製成的牛肉與相關產品不得輸入；頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟，以及攙雜前述項目之產品不得輸入；進口牛肉應依「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」接受源頭、邊境及市場端查驗。