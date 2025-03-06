政府鼓勵業者用國產鮮乳 成效不高

為讓國人願意喝更多國產鮮乳，食藥署與農業部共同推動連鎖業者所用乳源自主揭露計畫，鼓勵手搖飲、超商、速食業等連鎖飲料業者使用國產鮮乳，業者若自願揭露乳源，農業部提供最高十萬元印製及系統修改補助，以及每公升卅元的使用國產鮮乳獎勵金，每個單位最高可申請十五萬元。

農業部畜牧司長李宜謙說，計畫試辦一年，且業者申請數量不限，期待能提高國產鮮乳使用量。

不過業者直言，鼓勵使用國產牛乳立意良善，但進貨成本低、好喝、客人埋單仍是主要考量。

至於如何確保參與試辦計畫的店家揭露與使用的都是國產鮮乳？

農業部表示，受補助業者旗下店家，至少會不定期抽查卅次，包含網路平台和實體店面抽查，如卡片、菜單、標示牌或杯蓋、杯身等至少兩項，以及秘密客現場購買乳製調飲飲料等。

食藥署表示，不論是否參加試辦計畫，業者如未使用鮮乳，品名標示或整體表現致使消費者誤解為使用鮮乳，則涉違反食安法規定，可處四萬至四百萬元罰鍰。

7-ELEVEN陳姓店長指出，台灣絕大多數手搖飲和便利商店使用的乳源其實都是進口冰磚奶的還原乳，主要在於其兼具品質與供貨穩定的優點，保存上也比液態鮮乳更容易。

全家便利商店周姓店長說，國產牛乳生產量夏少冬多，但季節性需求上卻是夏季大於冬季，進口冰磚奶除了供貨穩定，冰磚奶和鮮乳在營養上並沒有不同，業務用奶只要方便保存、好喝、無食安疑慮，以及客人埋單最重要。