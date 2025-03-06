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手搖飲店愛用冰磚奶 生乳量打問號

聯合報／ 記者李柏澔賴昀岫／台北報導
食藥署與農業部推動連鎖業者所用乳源自主揭露計畫，手搖飲、超商、速食業等業者若使用國產鮮乳，最高可申請十五萬元獎勵金。圖為飲料店為涼飲中添加乳品。記者陳正興／攝影
食藥署與農業部推動連鎖業者所用乳源自主揭露計畫，手搖飲、超商、速食業等業者若使用國產鮮乳，最高可申請十五萬元獎勵金。圖為飲料店為涼飲中添加乳品。記者陳正興／攝影

台紐經濟合作協定上路，紐西蘭液態乳零關稅進口，但其實影響台灣乳品市場的，還有進口冰磚奶壓境問題。中華民國乳業協會指出，飲料店、咖啡店最常用的濃縮牛乳（冰磚奶）都是從紐澳等國進口，法令卻未要求標示生乳量，呼籲衛福部應比照濃縮果汁管理，標示冰磚奶實際生乳含量與產地。

食藥署副署長林金富說，乳品標示事宜由行政院食品安全辦公室處理，預計本周舉行跨部會議討論，之後會再擇期邀產業界來共同討論和凝聚共識。

什麼是冰磚奶？為何廣受業務通路青睞？台大動物科學系特聘教授陳明汝說，冰磚奶製程先以高溫殺菌後濃縮脫水，再急速冷凍，相較於保久乳或奶粉，風味更接近鮮乳，口感也不會差太多，很多業務通路都會使用。

陳明汝指出，冰磚奶保存期限可長達一年，也是產季調節很好的產品，但冰磚奶標示不能稱鮮乳，因此會寫成乳飲品、業務用奶或牛乳等。

中華民國乳業協會統計，二○○八年中國大陸爆發三聚氰胺毒奶粉事件後，國內冰磚奶進口量便急速增加，該年僅進口四二四公噸，二○一四年成長至一八一二公噸，去年更多達二萬六三六八公噸。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，台紐簽貿易協定時，關稅談判只談到液態奶，卻漏談濃縮冰磚奶，手搖飲、連鎖咖啡店大量使用加水還原的冰磚奶製作乳品飲料，且價格更便宜，但衛福部法規卻未要求冰磚奶須揭露產地與成分，導致消費者難以辨識，甚至誤以為濃縮牛乳是國產鮮乳，是目前急須補起的漏洞。

方清泉說，冰磚奶以四倍比例加水還原，以去年進貨標準每公斤約一百元計算，還原四倍每公斤成本僅廿五元，加工後可能再多賣廿元。至於國產鮮乳，乳廠賣出去約每公斤六十元，價差導致冰磚奶進口量逐年增加。

「雖沒有犯法但有欺騙消費者之嫌。」方清泉強調，如果只標示牛乳或濃縮牛乳，民眾會不知道喝的到底是國產鮮乳或還原乳，連咖啡都會標示產地和咖啡因含量，為何牛奶有這麼大的空間來作弊？冰磚奶應標示實際生乳含量。

咖啡店 手搖飲

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