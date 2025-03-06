聽新聞
0:00 / 0:00

世界巡演25周 「鐘樓怪人」台灣場今開演

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，廿五周年世界巡演，今天起將在台北流行音樂中心登場，接著巡迴高雄衛武營與台中歌劇院。記者林澔一／攝影
經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，廿五周年世界巡演，今天起將在台北流行音樂中心登場，接著巡迴高雄衛武營與台中歌劇院。記者林澔一／攝影

巴黎聖母院日前重新開放，以聖母院為背景的音樂劇「鐘樓怪人」也重回台灣，今起於台北流行音樂中心開演，接著巡迴高雄衛武營與台中歌劇院，進行廿七場演出。飾演女主角艾斯梅拉達的埃爾海達（Elhaida Dani）隨著「鐘樓怪人」多次來台，認為台灣觀眾熱情又可愛，對於演出開心又期待。

改編自法國大文豪雨果名作的「鐘樓怪人」，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，描述美麗的吉普賽女郎艾斯梅拉達與副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利與鐘樓怪人科西莫多等四位象徵不同階級的角色間錯綜複雜的情感糾葛。其中影射的階級衝突與移民問題不曾過時，依然準確切入當今的世界政局和社會議題。

「『鐘樓怪人』不只是音樂劇，更是令人目眩神迷的奇觀。」製作人尼可拉斯（Nicolas Talar）表示，這齣戲從舞台設計到音樂、舞蹈、特技，每種元素都豐富迷人，讓人目不暇給。透過燈光的設計安排故事線，讓聽不懂法語的觀眾也能理解與享受故事。

飾演鐘樓怪人科西莫多的安吉洛（Angleo Del Vecchio）形容，這個角色不管是生理層面或是心理層面都充滿挑戰，因為必須銓釋負面的深刻情感。

●由聯合數位文創主辦之經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，今起至三月十六日於台北流行音樂中心，三月廿一日至三月卅日於高雄衛武營國家歌劇院；四月三日至四月五日於台中國家歌劇院大劇院演出。購票請上udn售票網，或電洽02-77216958。

巴黎聖母院 音樂劇

延伸閱讀

中鋼企業工會一年一度企業家庭日 3月8日在衛武營舉行

「英雄傳·武聖關公」首創交響樂歷史音樂劇 跨域演出超吸睛　

真實故事為藍本 228音樂劇「以愛相會」藝人小嫻演出

音樂界鐵人三項 衛武營2025瘋迷24聚焦柴可夫斯基

相關新聞

手搖飲店愛用冰磚奶 生乳量打問號

台紐經濟合作協定上路，紐西蘭液態乳零關稅進口，但其實影響台灣乳品市場的，還有進口冰磚奶壓境問題。中華民國乳業協會指出，飲...

育嬰津貼 雙親領滿半年擬再多1個月

婦女節將至，勞動部昨預告今年將修正「就業保險法」，讓領滿六個月育嬰留職停薪的雙親，再各自多領一個月育嬰留停津貼，盼藉此提...

我擬開放全齡日本牛進口 取消30月齡限制

繼美國、加拿大後，日本牛肉進口也將再擴大。衛福部新任食藥署署長姜至剛一上任，食藥署三月四日就預告修正「日本牛肉及其產品之...

入行薪資5、6萬？ 護理團體：沒這行情

急診壅塞凸顯護理人力缺口，衛福部護理及健康照護司公布一一三年全台四百多家醫院護理人員薪資統計，其中年資一年以下非主管全職...

14縣市有感搖晃！21:27台南極淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！中央氣象署地震測報中心，今天晚上9時27分發布地震報告，台南市楠西區發生規模5.2地震，震央在台南市政府東北東...

台南規模5.2地震破裂面積相當於大安區 專家：0.03顆原子彈

台南楠西今晚9時27分發生規模5.2地震，前中央氣象署地震中心主任郭鎧紋表示，今晚的地震相當於0.03顆原子彈能量釋放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。