世界巡演25周 「鐘樓怪人」台灣場今開演

巴黎聖母院日前重新開放，以聖母院為背景的音樂劇「鐘樓怪人」也重回台灣，今起於台北流行音樂中心開演，接著巡迴高雄衛武營與台中歌劇院，進行廿七場演出。飾演女主角艾斯梅拉達的埃爾海達（Elhaida Dani）隨著「鐘樓怪人」多次來台，認為台灣觀眾熱情又可愛，對於演出開心又期待。

改編自法國大文豪雨果名作的「鐘樓怪人」，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，描述美麗的吉普賽女郎艾斯梅拉達與副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利與鐘樓怪人科西莫多等四位象徵不同階級的角色間錯綜複雜的情感糾葛。其中影射的階級衝突與移民問題不曾過時，依然準確切入當今的世界政局和社會議題。

「『鐘樓怪人』不只是音樂劇，更是令人目眩神迷的奇觀。」製作人尼可拉斯（Nicolas Talar）表示，這齣戲從舞台設計到音樂、舞蹈、特技，每種元素都豐富迷人，讓人目不暇給。透過燈光的設計安排故事線，讓聽不懂法語的觀眾也能理解與享受故事。

飾演鐘樓怪人科西莫多的安吉洛（Angleo Del Vecchio）形容，這個角色不管是生理層面或是心理層面都充滿挑戰，因為必須銓釋負面的深刻情感。

●由聯合數位文創主辦之經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，今起至三月十六日於台北流行音樂中心，三月廿一日至三月卅日於高雄衛武營國家歌劇院；四月三日至四月五日於台中國家歌劇院大劇院演出。購票請上udn售票網，或電洽02-77216958。