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去年交通事故死亡數 高雄310人居冠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部公布2024年1至12月道路交通安全情況，去年高雄市整年死亡數為310人，雖與2023年相比減少7人，仍是全台行人死亡數最高的縣市。圖／聯合報系資料照片
交通部公布2024年1至12月道路交通安全情況，去年高雄市整年死亡數為310人，雖與2023年相比減少7人，仍是全台行人死亡數最高的縣市。圖／聯合報系資料照片

交通部昨公布去年道安數據，其中高雄市三一○人死亡，雖較前年減少七人，仍是全台交通事故死亡人數最高的縣市。另外，去年行人死亡數雖降至歷年最低，但少年死亡數卻攀升。交通部表示，少年死亡數增主因為無照駕駛，去年已修法並請教育部協助輔導，將持續滾動檢討。

至於高雄爆出交通死亡事故疑似少報，交通部路政及道安司長黃運貴說，高雄市警局針對去年一至六月交通死亡件數，還有十九件調查中，尚未入案。交通部長陳世凱則說，去年一至六月高雄交通死亡件數確實有疑慮，目前已矯正計算。此外，從去年七月起，各縣市計算方式都一樣，沒有標準不一致的問題。

根據交通部統計，去年交通事故卅九萬三九一八件，相比前年同期減少九○○八件，受傷人數五十二點四人，比前年同期減少一點五萬人，卅日死亡人數二九五○人，比前年同期減少七十三人。

此外，去年行人三六六人死亡，為歷年最低，但是兒少有七十八人死亡，較前年增加二人。

陳世凱指出，兒少死亡數增加主因為無照駕駛，因此提出修法重罰，並請教育部協助輔導，未來會滾動式加強相關措施，另盤點交通較不便處，檢討公共運輸及了解當地腳踏車使用狀況。

行政院長卓榮泰日前於中央道安會報時表示，盼二○三○年行人死亡人數下降百分之五十，陳世凱說，日韓都花廿、卅年時間改善人本交通，台灣目前正在啟動，雖然數字仍不滿意，仍朝好的趨勢走。

陳世凱說，先前已推出「標誌標線號誌設置參考指引」，這次再推出第二本「道路整體規畫指引」，包括建議各縣市應增設人行道及將人行道路拓寬，目前是設定全國要增設人行道八公里、增加庇護島，及人行道拓寬到一五○公分或不小於九十公分，讓全國道路設計逐漸趨向一致性，這是對行人安全重要的目標。

交通部長 人行道 死亡

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