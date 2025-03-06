事後避孕藥改指示藥？ 衛福部今討論

事後避孕藥目前需要醫師處方才能購買，是否可轉為指示藥，爭論已久，衛福部今天將開會討論。藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，考量時效與方便性，已有八成先進國家將事後避孕藥改列指示用藥；婦產科醫師則擔心，年輕人若把事後避孕藥當成避孕方式，觀念錯誤且傷身。

立委林憶君之前在立院指出，全球已有八十八個國家將事後避孕藥列為非處方用藥，日本也可在社區藥局販賣緊急避孕藥。世界衛生組織報告，將事後避孕藥轉為非處方藥，讓女性方便取得藥物，可以減少女性因懷孕面臨的風險，也可降低意外懷孕帶來的社會、經濟負擔。

台灣婦產科醫學會前理事長黃閔照擔憂，若開放事後避孕藥為指示用藥，可能導致濫用，若把事後避孕藥當成避孕方式，「這觀念絕對錯誤」。事後避孕藥只能作為緊急避孕措施，服用後還是有機會懷孕，若不慎子宮外孕，會造成嚴重出血；而高劑量黃體素對內分泌系統恐造成不良影響，長期服用易使月經紊亂，甚至不正常出血。

黃金舜表示，英、美、澳等先進國家，有八成將事後避孕藥納為指示用藥，「台灣是醫療大國，為什麼還納為處方藥？」國內婦產科診所從過去一千多家，現在約六百多家，性行為後要找到診所並不容易，又得考量藥品時效。若將事後避孕藥納為指示用藥，目前已規畫課程，訓練藥師衛教，藥師有責任讓民眾安全使用事後避孕藥。

婦女救援基金會則表達，支持緊急事後避孕藥應轉為指示用藥，讓尚未準備或無意願懷孕的女性可進行緊急避孕，維護女性身體自主權與生育自主，以及減少被迫懷孕生下孩子可能遭受不當對待的風險。

食藥署副署長王德原表示，衛福部與教育部今天將舉行跨部會會議，邀請醫藥界專家、婦女團體及家長等，就事後避孕藥轉為指示用藥的可行性、科學以及社會性問題討論，重點還是在於建立共識。