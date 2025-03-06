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腸病毒71型 醫師憂恐捲土重來

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

讓家長聞之色變腸病毒七十一型，自新冠疫情之後，打破每三、四年大流行規律，在國內銷聲匿跡許久，而原本應該在每年九、十月降溫的腸病毒疫情，今年持續蔓延。醫師指出，上次腸病毒大流行發生在二○一二年，距今逾十年，目前病例不斷累積，憂心腸病毒七十一型捲土重來。  

疾管署監測，腸病毒疫情從去年四月中旬開始流行，直到今年一月中旬才低於流行閾值，正式脫離流行期。中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，腸病毒通常好發每年四至六月及九至十月，春夏疫情規模通常較大，入冬就會結束，這次秋冬疫情延續至今年初才逐漸減少，可能與免疫負債有關。

黃高彬說，原本預期二○一九年至二○二○年再度爆發腸病毒七十一型疫情，但新冠疫情防疫措施改變疫情流行趨勢。隨著口罩令解除，社區前年開始出現零星病例，去年疫情比前年嚴重，到了今年，隨著孩子人際互動增加，戶外教學等活動恢復，加上免疫負債問題，疫情持續攀升。

黃高彬示警，近年腸病毒七十一型盛行率低，許多家長逐漸忽視威脅，但腸病毒七十一型引發重症和死亡率高，值得注意；目前台灣有兩款腸病毒七十一型疫苗，均獲得食藥署核准，現階段皆屬於自費疫苗，未來可視需求成為公費疫苗。

針對腸病毒疫苗納入公費疫苗的可能性，疾管署發言人曾淑慧表示，依疾管署監測資料，國內每年社區主要流行的病毒型別不盡相同，目前未有證據顯示疫苗具交叉保護效力，對整體腸病毒預防效果有限，現階段建議，具接種需求者，可經醫師評估後自費接種。

疫情 疫苗 腸病毒

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