聽新聞
0:00 / 0:00

入行薪資5、6萬？ 護理團體：沒這行情

聯合報／ 記者廖靜清賴昀岫李青縈／台北報導
衛福部日前公布護理人員薪資，新進專科護理師薪資平均約5.37萬元，然而，各醫院落差大，以醫學中心來看從不到5萬元，到8萬元都有。（示意圖） 本報資料照片
衛福部日前公布護理人員薪資，新進專科護理師薪資平均約5.37萬元，然而，各醫院落差大，以醫學中心來看從不到5萬元，到8萬元都有。（示意圖） 本報資料照片

急診壅塞凸顯護理人力缺口，衛福部護理及健康照護司公布一一三年全台四百多家醫院護理人員薪資統計，其中年資一年以下非主管全職護理師，平均月薪約五點三萬元，有的醫院超過六萬元。護理團體直言，部分醫院把各項津貼都加進去，數字無法反映勞動現況。

衛福部公布去年四八○家醫院通報護理人員薪資，年資一年以下非主管的全職護理師月薪約五萬三千多元，專科護理師年資六至十年，月薪逾七萬元，年資十五至廿年近八萬元，年資逾廿五年為八萬七千二百元。另外，在地區醫院工作的護理師薪資偏低，不乏月薪僅有三萬多元，護病比又沒有嚴格限制，工作繁重，值得正視。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜質疑，「基準是怎麼計算的？」、「有哪些標準？」，許多醫院年資未滿一年的護理師就有近六萬元月薪入袋，很想知道政府的計算方式，因為根本就沒這個行情。勞動部的資料顯示，護理人員經常性薪資平均為月薪四萬七七一六元，這才是客觀的資料。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，衛福部公布薪資與事實不符，部分醫院把各項津貼都加進去，這樣的數字無法反映勞動現況，「讓外界認為護理人員貪心、不滿足。」

紀淑靜指出，雖然衛福部公布「經常性薪資」，但並非本薪，還有按月給付的固定津貼、獎金，以及危險津貼、交通費、膳食費、水電費、全勤獎金等。各家醫院算法不盡相同，但都是「低底薪」再加上各種賣命津貼，才可能達到平均標準，基層只能苦笑問，「我沒拿到的薪水是去哪了？」

陳玉鳳說，護理人員離開職場，薪資原因占約一半，其他還有職場不友善、薪資跟付出不符比例，以及勞動條件跟護病過高等，也有人反映，應付各項競賽、報告，甚至尾牙跳舞等，讓人疲於奔命，「跨科調動」更是壓垮護理人員的最後一根稻草。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，衛福部透過「護助e起來平台」，讓薪資透明化，並提供工作內容、資訊，提供護理人員查詢與交流，薪資條件可提供護理人員選擇醫院執業參考。她表示，薪資數字由各醫院自行填報，日前公布薪資為平均值，因服務單位不同、工時不同，條件差異大，一定有落差。

月薪 薪資 護理師

延伸閱讀

長庚護理人員入行未滿一年月薪6.7萬 盼成為業界標竿

台南天氣炎熱老婦中暑倒地 女警有護理經驗即時照護

龍頭醫院薪資曝！台大護理師入行起薪6.5萬 年資逾25年12萬

網傳彰基大規模關床 院長：讓許久未休假的護理師休息

相關新聞

手搖飲店愛用冰磚奶 生乳量打問號

台紐經濟合作協定上路，紐西蘭液態乳零關稅進口，但其實影響台灣乳品市場的，還有進口冰磚奶壓境問題。中華民國乳業協會指出，飲...

育嬰津貼 雙親領滿半年擬再多1個月

婦女節將至，勞動部昨預告今年將修正「就業保險法」，讓領滿六個月育嬰留職停薪的雙親，再各自多領一個月育嬰留停津貼，盼藉此提...

我擬開放全齡日本牛進口 取消30月齡限制

繼美國、加拿大後，日本牛肉進口也將再擴大。衛福部新任食藥署署長姜至剛一上任，食藥署三月四日就預告修正「日本牛肉及其產品之...

入行薪資5、6萬？ 護理團體：沒這行情

急診壅塞凸顯護理人力缺口，衛福部護理及健康照護司公布一一三年全台四百多家醫院護理人員薪資統計，其中年資一年以下非主管全職...

14縣市有感搖晃！21:27台南極淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！中央氣象署地震測報中心，今天晚上9時27分發布地震報告，台南市楠西區發生規模5.2地震，震央在台南市政府東北東...

台南規模5.2地震破裂面積相當於大安區 專家：0.03顆原子彈

台南楠西今晚9時27分發生規模5.2地震，前中央氣象署地震中心主任郭鎧紋表示，今晚的地震相當於0.03顆原子彈能量釋放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。