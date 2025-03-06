入行薪資5、6萬？ 護理團體：沒這行情

急診壅塞凸顯護理人力缺口，衛福部護理及健康照護司公布一一三年全台四百多家醫院護理人員薪資統計，其中年資一年以下非主管全職護理師，平均月薪約五點三萬元，有的醫院超過六萬元。護理團體直言，部分醫院把各項津貼都加進去，數字無法反映勞動現況。

衛福部公布去年四八○家醫院通報護理人員薪資，年資一年以下非主管的全職護理師月薪約五萬三千多元，專科護理師年資六至十年，月薪逾七萬元，年資十五至廿年近八萬元，年資逾廿五年為八萬七千二百元。另外，在地區醫院工作的護理師薪資偏低，不乏月薪僅有三萬多元，護病比又沒有嚴格限制，工作繁重，值得正視。

護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜質疑，「基準是怎麼計算的？」、「有哪些標準？」，許多醫院年資未滿一年的護理師就有近六萬元月薪入袋，很想知道政府的計算方式，因為根本就沒這個行情。勞動部的資料顯示，護理人員經常性薪資平均為月薪四萬七七一六元，這才是客觀的資料。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，衛福部公布薪資與事實不符，部分醫院把各項津貼都加進去，這樣的數字無法反映勞動現況，「讓外界認為護理人員貪心、不滿足。」

紀淑靜指出，雖然衛福部公布「經常性薪資」，但並非本薪，還有按月給付的固定津貼、獎金，以及危險津貼、交通費、膳食費、水電費、全勤獎金等。各家醫院算法不盡相同，但都是「低底薪」再加上各種賣命津貼，才可能達到平均標準，基層只能苦笑問，「我沒拿到的薪水是去哪了？」

陳玉鳳說，護理人員離開職場，薪資原因占約一半，其他還有職場不友善、薪資跟付出不符比例，以及勞動條件跟護病過高等，也有人反映，應付各項競賽、報告，甚至尾牙跳舞等，讓人疲於奔命，「跨科調動」更是壓垮護理人員的最後一根稻草。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，衛福部透過「護助e起來平台」，讓薪資透明化，並提供工作內容、資訊，提供護理人員查詢與交流，薪資條件可提供護理人員選擇醫院執業參考。她表示，薪資數字由各醫院自行填報，日前公布薪資為平均值，因服務單位不同、工時不同，條件差異大，一定有落差。